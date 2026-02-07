12 op 12! Man United en Senne Lammens blijven doorstomen na nieuwe zege

Manchester United herleeft de laatste weken onder Michael Carrick. De Red Devils wonnen hun laatste drie wedstrijden in de Premier League en wilden daar tegen Tottenham een nieuwe zege aan toevoegen. Met succes.

United nam niet zo lang geleden afscheid van Ruben Amorim. De Portugees werd binnengehaald om de trein opnieuw op de rails te zetten in Manchester, maar daar slaagde hij niet in.

Na zijn ontslag werd Michael Carrick aangesteld als tussenpaus. De voormalige speler van United doet het voorlopig uitstekend en pakte de afgelopen drie wedstrijden 9 op 9. Tegen Tottenham wilde hij daar 12 op 12 van maken.

Bruno Fernandes zorgt voor de bevrijdende 2-0

United rekende tussen de palen op Senne Lammens. Onze landgenoot beleefde een rustige middag en zag hoe Cristian Romero een rode kaart pakte en Tottenham tot tien man herleidde.

United buitte dat numerieke overwicht niet veel later uit via Bryan Mbeumo: 1-0. Dat was meteen de ruststand. De thuisploeg kwam na de pauze niet in de problemen tegen een tienkoppig Tottenham, al was het wachten op de verlossende tweede treffer.



Die kwam er dan toch via Bruno Fernandes, op aangeven van Diogo Dalot. Er werd daarna niet meer gescoord, waardoor United wat steviger in de top vier staat. De voorsprong op Chelsea, de nummer vijf, is nu vier punten. Tottenham blijft hangen in de lage middenmoot.