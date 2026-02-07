12 op 12! Man United en Senne Lammens blijven doorstomen na nieuwe zege

Lorenz Lomme
| Reageer
12 op 12! Man United en Senne Lammens blijven doorstomen na nieuwe zege
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester United herleeft de laatste weken onder Michael Carrick. De Red Devils wonnen hun laatste drie wedstrijden in de Premier League en wilden daar tegen Tottenham een nieuwe zege aan toevoegen. Met succes.

United nam niet zo lang geleden afscheid van Ruben Amorim. De Portugees werd binnengehaald om de trein opnieuw op de rails te zetten in Manchester, maar daar slaagde hij niet in.

Na zijn ontslag werd Michael Carrick aangesteld als tussenpaus. De voormalige speler van United doet het voorlopig uitstekend en pakte de afgelopen drie wedstrijden 9 op 9. Tegen Tottenham wilde hij daar 12 op 12 van maken.

Bruno Fernandes zorgt voor de bevrijdende 2-0

United rekende tussen de palen op Senne Lammens. Onze landgenoot beleefde een rustige middag en zag hoe Cristian Romero een rode kaart pakte en Tottenham tot tien man herleidde.

United buitte dat numerieke overwicht niet veel later uit via Bryan Mbeumo: 1-0. Dat was meteen de ruststand. De thuisploeg kwam na de pauze niet in de problemen tegen een tienkoppig Tottenham, al was het wachten op de verlossende tweede treffer.


Die kwam er dan toch via Bruno Fernandes, op aangeven van Diogo Dalot. Er werd daarna niet meer gescoord, waardoor United wat steviger in de top vier staat. De voorsprong op Chelsea, de nummer vijf, is nu vier punten. Tottenham blijft hangen in de lage middenmoot.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Tottenham
Bruno Miguel Borges Fernandes
Bryan Mbeumo

Meer nieuws

LIVE: Sporting Charleroi grijpt in tijdens de rust Live

LIVE: Sporting Charleroi grijpt in tijdens de rust

19:23
Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

19:30
Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

19:00
'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

18:30
Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

17:57
🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

18:00
1
OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

17:30
KV Mechelen-speler ruikt zijn kans na wintertransfers:

KV Mechelen-speler ruikt zijn kans na wintertransfers:

17:15
Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

17:00
"Ik heb mezelf verraden": Anthony Vanden Borre onthult de grootste fout uit zijn carrière

"Ik heb mezelf verraden": Anthony Vanden Borre onthult de grootste fout uit zijn carrière

16:30
2
Ongenaakbaar SK Beveren heeft er nog een wapen bij: "Als het bevalt, dan komen we er wel uit"

Ongenaakbaar SK Beveren heeft er nog een wapen bij: "Als het bevalt, dan komen we er wel uit"

16:15
Ontslag of niet? Carl Hoefkens krijgt cruciaal nieuws bij NAC Breda

Ontslag of niet? Carl Hoefkens krijgt cruciaal nieuws bij NAC Breda

15:30
Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement

Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement

15:00
4
Deze smaakmaker van Club Brugge doet monden openvallen: "Het is hallucinant"

Deze smaakmaker van Club Brugge doet monden openvallen: "Het is hallucinant"

14:30
KRC Genk deelt uitstekend nieuws uit ziekenboeg voor clash met Anderlecht

KRC Genk deelt uitstekend nieuws uit ziekenboeg voor clash met Anderlecht

14:00
Filip Joos verklaart "minicrisis" bij Bayern en ziet probleem voor Kompany

Filip Joos verklaart "minicrisis" bij Bayern en ziet probleem voor Kompany

13:30
4
Westerlo kraakt op corners: Lapage is duidelijk Reactie

Westerlo kraakt op corners: Lapage is duidelijk

13:10
Stijn Stijnen messcherp na horrorfase in Patro-Jong Genk: "We worden dubbel gestraft"

Stijn Stijnen messcherp na horrorfase in Patro-Jong Genk: "We worden dubbel gestraft"

13:00
De nieuwe Tolu? Zelfvertrouwen is enorm: "Ik kan in zijn voetsporen treden"

De nieuwe Tolu? Zelfvertrouwen is enorm: "Ik kan in zijn voetsporen treden"

12:30
Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer beweert dat hij kampioen was geworden als hij één speler erbij had gehad

Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer beweert dat hij kampioen was geworden als hij één speler erbij had gehad

12:00
8
Club Brugge hoopt dat Inter Stankovic niet terughaalt: twee Engelse toppers kwamen al aankloppen

Club Brugge hoopt dat Inter Stankovic niet terughaalt: twee Engelse toppers kwamen al aankloppen

11:30
5
LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

11:15
Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

11:00
12
Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug

Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug

10:45
3
STVV toont ook tegen Westerlo waarom ze misschien wel titelkandidaat zijn Reactie

STVV toont ook tegen Westerlo waarom ze misschien wel titelkandidaat zijn

10:10
Zet Ivan Leko straks Tzolis op de bank? "Zo gaat dat bij een grote club"

Zet Ivan Leko straks Tzolis op de bank? "Zo gaat dat bij een grote club"

10:30
Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

10:00
5
Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

09:30
Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen"

Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen"

09:40
7
Westerlo-trainer Charai trekt boetekleed aan: "Dit is de eerste keer..."

Westerlo-trainer Charai trekt boetekleed aan: "Dit is de eerste keer..."

09:15
Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

09:00
3
Paniek bij Premier League-club had Club Brugge 40 miljoen kunnen opleveren: resoluut 'njet'

Paniek bij Premier League-club had Club Brugge 40 miljoen kunnen opleveren: resoluut 'njet'

08:40
Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

08:34
8
Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk

Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk

08:20
Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

08:00
19 miljoen weigeren voor Matte Smets, hoe past dat in het plaatje? "Waarom lieten we Tolu vertrekken?"

19 miljoen weigeren voor Matte Smets, hoe past dat in het plaatje? "Waarom lieten we Tolu vertrekken?"

07:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 25
Leeds United Leeds United 3-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Manchester United Manchester United 2-0 Tottenham Tottenham
Fulham Fulham 1-2 Everton Everton
Wolverhampton Wolverhampton 1-3 Chelsea Chelsea
Bournemouth Bournemouth 1-1 Aston Villa Aston Villa
Burnley Burnley 0-2 West Ham Utd West Ham Utd
Arsenal Arsenal 3-0 Sunderland Sunderland
Newcastle United Newcastle United 1-1 Brentford Brentford
Brighton Brighton 08/02 Crystal Palace Crystal Palace
Liverpool FC Liverpool FC 08/02 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

TCJ TCJ over Charleroi - Cercle Brugge: 1-3 filip hendrix filip hendrix over 🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram RSCAtiktaks RSCAtiktaks over "Hij heeft dat natuurlijke gevoel" : sterkhouder van Bayern prijst de kwaliteiten van Vincent Kompany roodwit1880 roodwit1880 over Zulte Waregem - FCV Dender EH: 0-0 rafke pafke rafke pafke over Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra Andreas2962 Andreas2962 over Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement voor de toekomst van het Europese voetbal FC Bubbles FC Bubbles over Club Brugge - KAA Gent Ladies: 3-0 Alexander D. Alexander D. over Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging" FC Bubbles FC Bubbles over Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard Jos Het Ei Jos Het Ei over Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved