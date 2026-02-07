Ontslag of niet? Carl Hoefkens krijgt cruciaal nieuws bij NAC Breda

Carl Hoefkens en NAC Breda zitten al een tijdje in de problemen in de Eredivisie. Er werd gespeculeerd over een ontslag van onze landgenoot, die een belangrijk signaal heeft gekregen van de club.

NAC is voorlopig laatste in de Eredivisie. Met 16 punten uit 22 gespeelde wedstrijden oogt het rapport van Hoefkens voorlopig erg mager in de Eredivisie. Vrijdag werd er opnieuw verloren, van Excelsior (0-2).

De laatste overwinning in de competitie dateert ondertussen alweer van 1 november, toen Hoefkens en co het thuis met 1-0 haalden van Go Ahead Eagles.

Carl Hoefkens blijft aan

Daarna kon NAC echter niet meer winnen, waardoor het op de laatste plaats terechtgekomen is in de Eredivisie. En daardoor kwam er ook een vraagteken te staan achter de toekomst van Hoefkens.

Die lijkt voorlopig echter nog bij NAC te liggen. Volgens Joost Blaauwhof van Voetbal International vond er vandaag overleg plaats tussen de staf en de spelersgroep.

Daaruit bleek dat er intern nog steeds vertrouwen is dat Hoefkens de scheve situatie nog kan rechtzetten. Hij blijft voorlopig dus aan boord bij de club uit Breda, die volgend weekend op bezoek gaat bij Heracles Almelo.



