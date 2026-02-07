"Hij heeft dat natuurlijke gevoel" : een bestuurder van Bayern prijst de kwaliteiten van Vincent Kompany

Jonathan Tah, centrale verdediger van Bayern, sprak zich uit over zijn trainer Vincent Kompany. De speler aarzelde niet om de kwaliteiten van onze landgenoot te prijzen.

Jonathan Tah is een van de sterkhouders van Bayern dit seizoen. Regelmatig staat hij in de basiself van Vincent Kompany en dan stelt de speler zijn trainer zelden teleur.

Dit seizoen nam hij deel aan 29 wedstrijden in alle competities. Hij scoorde zelfs drie doelpunten en gaf twee assists. Zijn aantal gespeelde minuten bedraagt 2.382.

De verdediger heeft veel te danken aan zijn trainer Vincent Kompany. Hij  aarzelde niet om complimenten uit te delen: "Hij had enorm veel kwaliteiten als speler, maar wat mij het meest heeft geïmponeerd, is zijn leiderschap. Wanneer je hoort hoe zijn voormalige ploegmaats over hem spreken, begrijp je duidelijk waarom hij ook een groot trainer is."

De kwaliteiten van Vincent Kompany als coach

Jonathan Tah legde uit wat hem tot een goede coach maakt: "De manier waarop hij de ploeg beheert, de spelers... hij weet echt hoe hij met hen moet praten. Hij heeft dat natuurlijke gevoel voor een kleedkamer, hij weet wat de jongens nodig hebben."


"Daarnaast is er het tactische aspect en het verdedigende werk. Ik kan enorm veel leren. Hij ziet en past zoveel details aan dat je wel vooruitgang moet boeken", concludeerde hij voor de microfoon van ESPN.

