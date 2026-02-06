Rik De Mil wacht nog altijd op nieuwe assistent: wat is er aan de hand?

KAA Gent staat op een mooie vijfde plek in de Jupiler Pro League. Toch is er voor Rik De Mil nog heel wat werk aan de winkel.

Vijfde plek in de Jupiler Pro League

KAA Gent geeft dit weekend OH Leuven partij. Voor de Buffalo’s een ideale gelegenheid om een nieuwe stap te zetten richting een plekje in de Champions’ Play-offs, zo beseft ook trainer Rik De Mil heel erg goed.

Zijn ploeg pakte tien op twaalf. “We zitten in een periode dat het allemaal een pak beter gaat met de resultaten, het spel, de sfeer in de groep…”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Hij houdt rekening met een nieuw moment van ontgoocheling, maar wil dit graag zo lang als mogelijk uitstellen.

“Daar moeten we mentaal sterk in staan. Het slot van de competitie komt eraan. Het is even afwachten hoe mijn groep met die druk omgaat. Al probeer ik de druk zoveel mogelijk weg te nemen van de jongens”, is hij duidelijk.

De wintermercato in de Planet Group Arena was vrij beperkt, al had De Mil graag wat meer zaken gedaan. “Een wintermercato is nooit makkelijk. Uiteindelijk zijn we als groep goed omgegaan met de transferperiode. We hebben ons vooral gefocust op de jongens die hier zijn.”

Zoektocht naar extra assistent



Wat De Mil ook nog altijd niet heeft is een extra assistent. Bij zijn aanstelling werd duidelijk gesteld dat er twee extra hulptrainers zouden komen. Met Mbaye Leye is nog maar één plekje ingevuld. “We wachten liever het goede moment af”, besluit De Mil. “Die extra assistent komt er sowieso, maar het moet iemand zijn waar we 300 procent van overtuigd zijn. Het heeft geen zin om snel te handelen.”