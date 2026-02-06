🎥 Zoals Trubin? Doelvrouw Westerlo (ex-Anderlecht en Mechelen) scoort met volley

🎥 Zoals Trubin? Doelvrouw Westerlo (ex-Anderlecht en Mechelen) scoort met volley
Foto: © photonews

Vorige week scoorde doelman Anatoliy Trubin diep in blessuretijd het verlossende doelpunt voor zijn team SL Benfica tegen Real Madrid. Daardoor plaatsten ze zich voor de top-24 van de Champions League. Het valt wel vaker voor ...

SL Benfica was op weg naar een stunt tegen Real Madrid, maar het moest nog een extra doelpunt scoren om bij de top-24 te raken en zo Marseille uit te schakelen. Waarop Anatoliy Trubin in minuut 98 het onmogelijke deed.

Sinan Bolat ging Anatoliy Trubin voor

Het was lang niet de eerste keer dat zoiets voorviel. We kennen natuurlijk onder meer het doelpunt van Sinan Bolat in de 95e minuut tegen AZ Alkmaar, waardoor Standard uiteindelijk als derde in de groep eindigde en naar de Europa League mocht.

De drie anderen die het al deden in de Champions League waren Butt, Enyeama en Provedel. Maar ook in ons land – denk aan Silvio Proto en Sammy Bossut onder meer in recente tijden – is het wel al eens voorgevallen. En ook afgelopen weekend was het raak.

Knap doelpunt van Jill Duijzer voor Westerlo

In de Lotto Super League speelden afgelopen weekend KVC Westerlo en Club YLA 3-3 gelijk. De bezoekers stonden nochtans na vijf minuten al 0-2 voor en een kwartier voor tijd klommen ze opnieuw op voorsprong richting 2-3.

Waarop doelvrouw Jill Duijzer in de blessuretijd met een knap doelpunt alsnog voor de gelijkmaker en een puntendeling zorgde. De Nederlandse heeft een verleden bij Anderlecht, Mechelen en Feyenoord en is nu dus ook van groot belang voor Westerlo.

