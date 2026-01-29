🎥 Ongeziene taferelen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

Woensdagavond kreeg de Champions League er een nieuw sprookje bij. In een wedstrijd die alle logica tartte, schreef Benfica geschiedenis tegen Real Madrid. Met een doelman als ultieme held ontplofte het Estadio Da Luz.

Woensdagavond werd een sprookje geschreven in de Champions League. SL Benfica nam het op tegen Real Madrid. De Spanjaarden kwamen op voorsprong na een halfuur spelen via Mbappé.

Club Brugge-target Schjelderup en Pavlidis maakten er voor de pauze nog 2-1 van. Schjelderup deed er een schepje bovenop maar Mbappé scoorde de 3-2. Pas in de blessuretijd werd het écht spannend, toen Real ook nog eens twee rode kaarten pakten.

Een keeper, een kopbal en pure waanzin in blessuretijd

Benfica was praktisch zeker van de zege, die Real uit de top 8 zou knikkeren, maar moest nog één doelpunt scoren om zelf de top 24 binnen te stormen. Met vijf minuten blessuretijd kreeg de Portugese topclub nog één vrije trap in minuut 90+7. Wat nadien gebeurde was pure waanzin.

Doelman Anatoliy Trubin ging mee naar voren en knikte de vrije trap van Aursnes met een geweldige kopstoot tegen de touwen, voorbij Thibaut Courtois. Benfica won met 4-2 en ging dankzij het late doelpunt van zijn keeper naar de volgende ronde.

TRUBIN GOAL INJECT IT INTO MY VEINSSSpic.twitter.com/MbKoYAxFAx



Trubin walking on air after that goal



Jubilation and emotion



Football



Het Estadio Da Luz ontplofte als nooit voordien, fans konden hun ogen niet geloven en begonnen te huilen van geluk. José Mourinho, die dacht alles te hebben gezien in het voetbal, maakte het vanop de bank mee als SLB-coach.