🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

Glasgow Rangers heeft een belangrijke wedstrijd gewonnen op het veld van St. Mirren. Nicolas Raskin en Tuur Rommens zorgden voor een droomstart van de wedstrijd en dat bleek genoeg voor de 0-1 overwinning.

Na vier gelijke spelen in zes wedstrijden (waaronder de bekende 2-2 van vorige week tegen Celtic) wilden de Rangers op het veld van St. Mirren absoluut opnieuw aanknopen met een overwinning. In die wedstrijd zette Danny Röhl opnieuw Tuur Rommens en Nicolas Raskin vanaf de aftrap in de basis.

En dat bleek een gouden zet, want het waren net de twee Belgen die hun ploegmaats het juiste voorbeeld gaven door na een halfuur de score te openen. Raskin tekende voor de assist, Rommens voor de afwerking.

Een actie om in te lijsten

De Luikenaar kreeg de bal net buiten de zestien en strooide met een werkelijk magistrale pass met links, waarmee hij de thuisdefensie helemaal uit verband speelde. Rommens kwam goed doorgelopen en twijfelde niet aan de tweede paal.

De 22-jarige linksachter liet zijn vreugde de vrije loop, en terecht: het is zijn allereerste goal voor zijn nieuwe ploeg. Hij maakte in januari de overstap van Westerlo voor 3,60 miljoen euro en zijn populariteit bij de fans blijft alleen maar groeien.





Voor Nicolas Raskin was het ondertussen al zijn achtste assist van het seizoen. Vorig jaar kwam hij zelfs aan elf. Is hij op weg naar het meest productieve seizoen uit zijn carrière? Rangers staat in de stand derde op amper drie punten van leider Hearts: het wordt nog spannend in Schotland.