Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

Foto: © photonews

Glasgow Rangers heeft een belangrijke wedstrijd gewonnen op het veld van St. Mirren. Nicolas Raskin en Tuur Rommens zorgden voor een droomstart van de wedstrijd en dat bleek genoeg voor de 0-1 overwinning.

Na vier gelijke spelen in zes wedstrijden (waaronder de bekende 2-2 van vorige week tegen Celtic) wilden de Rangers op het veld van St. Mirren absoluut opnieuw aanknopen met een overwinning. In die wedstrijd zette Danny Röhl opnieuw Tuur Rommens en Nicolas Raskin vanaf de aftrap in de basis.

En dat bleek een gouden zet, want het waren net de twee Belgen die hun ploegmaats het juiste voorbeeld gaven door na een halfuur de score te openen. Raskin tekende voor de assist, Rommens voor de afwerking.

Een actie om in te lijsten

De Luikenaar kreeg de bal net buiten de zestien en strooide met een werkelijk magistrale pass met links, waarmee hij de thuisdefensie helemaal uit verband speelde. Rommens kwam goed doorgelopen en twijfelde niet aan de tweede paal.

De 22-jarige linksachter liet zijn vreugde de vrije loop, en terecht: het is zijn allereerste goal voor zijn nieuwe ploeg. Hij maakte in januari de overstap van Westerlo voor 3,60 miljoen euro en zijn populariteit bij de fans blijft alleen maar groeien.

Voor Nicolas Raskin was het ondertussen al zijn achtste assist van het seizoen. Vorig jaar kwam hij zelfs aan elf. Is hij op weg naar het meest productieve seizoen uit zijn carrière? Rangers staat in de stand derde op amper drie punten van leider Hearts: het wordt nog spannend in Schotland.

LIVE: Standard mist strafschop maar is wel met man meer op zoek naar doelpunt Live

LIVE: Standard mist strafschop maar is wel met man meer op zoek naar doelpunt

17:35
Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

17:30
🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

17:15
🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

17:00
4
🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen Reactie

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

16:35
1
Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

16:30
Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

16:00
Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

15:24
'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

15:30
1
🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

14:30
(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

14:00
🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

13:15
D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

13:30
Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

13:02
Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

12:30
🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

12:00
1
Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn" De derde helft

Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn"

11:30
1
LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

11:00
LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

10:45
Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

11:00
Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..."

Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..."

10:30
1
Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

10:00
Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

09:30
Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

09:00
16
Een typisch Union-verhaal: "Kijk waar ik twee maanden geleden stond"

Een typisch Union-verhaal: "Kijk waar ik twee maanden geleden stond"

08:40
Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

08:20
"Mooiste verjaardagscadeau"

"Mooiste verjaardagscadeau"

08:00
LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

07:30
Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

07:00
3
KVC Westerlo laat Club Brugge afzien maar vergeet zichzelf te belonen: coach Charaï is zeer duidelijk

KVC Westerlo laat Club Brugge afzien maar vergeet zichzelf te belonen: coach Charaï is zeer duidelijk

06:15
3
Zien we Steven Defour volgend seizoen weer als trainer? Hij geeft zelf het antwoord

Zien we Steven Defour volgend seizoen weer als trainer? Hij geeft zelf het antwoord

06:30
Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

23:29
19
Bryan Heynen spreekt duidelijke taal voor derby tegen STVV

Bryan Heynen spreekt duidelijke taal voor derby tegen STVV

22:45
Club Brugge boekt krappe zege tegen Westerlo, maar grote zorgen om Vanaken

Club Brugge boekt krappe zege tegen Westerlo, maar grote zorgen om Vanaken

22:42
Ex-speler van topclubs in JPL: "Ik rook al sinds mijn veertiende, ik ging 300 keer per jaar naar McDonald's"

Ex-speler van topclubs in JPL: "Ik rook al sinds mijn veertiende, ik ging 300 keer per jaar naar McDonald's"

23:00
4
Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

22:30

Scottish Premier League

 Speeldag 30
Hibernian Hibernian 0-0 Livingston Livingston
Aberdeen Aberdeen 1-1 Falkirk Falkirk
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3-1 Motherwell Motherwell
Kilmarnock Kilmarnock 1-0 Hearts Hearts
Saint Mirren Saint Mirren 0-1 Rangers FC Rangers FC
Dundee Dundee 2-2 Dundee United Dundee United

Ratko Svilar Ratko Svilar over Antwerp - Standard: 1-0 Blackadder Blackadder over KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Gebuisd tegen de top zes: Club Brugge bewees al dat slechte reeks geen probleem is fanskb fanskb over Ex-speler van topclubs in JPL: "Ik rook al sinds mijn veertiende, ik ging 300 keer per jaar naar McDonald's" --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KRC Genk - STVV: 1-0 rinus michels rinus michels over Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat rinus michels rinus michels over 'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge' Dirk1897 Dirk1897 over Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven IXL IXL over Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken Kantine
