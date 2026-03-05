Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

Club NXT beleeft een moeilijk seizoen in de Challenger Pro League en staat samen met Olympique Charleroi helemaal onderaan. Maar daar net boven is het ook nog vechten omdat Club NXT in principe niet kan degraderen, net als de andere beloftenploegen.

Het draait onderin vooral om de klassieke ploegen. Seraing staat momenteel op de 15de plaats en bevindt zich in acute degradatienood. Ondanks dat ze meer punten hebben dan Club NXT, dreigt de degradatie voor de Luikenaars door de aanwezigheid van de U23-teams en het huidige quotum voor belofteploegen.

Het systeem van de competitie bepaalt dat belofteploegen alleen kunnen degraderen als er een U23-team uit eerste nationale promoveert. Voor Club NXT en andere U23-teams zoals Jong Genk en RSCA Futures betekent dat voorlopig relatieve veiligheid, ongeacht hun positie onderaan.

Voor Seraing en andere clubs ligt dat volledig anders. Zij kunnen niet rekenen op uitzonderingen en zijn bij een lage klassering verplicht te degraderen. De situatie wordt extra scherp door het kleine verschil met Francs Borains, Lierse en RWDM, die slechts enkele punten boven hen staan.

Seraing gaat zich niet zomaar neerleggen bij degradatie

Het conflict rond de competitiehervorming speelt ook mee. Seraing, Lokeren en Francs Borains trokken naar de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) om de verplichte aanwezigheid van U23-teams aan te vechten. Die uitspraak kan nog een cruciale rol spelen in hoe degradatie uiteindelijk wordt toegewezen.

Al bij al is het duidelijk dat Seraing of andere degradanten zich niet zomaar zullen neerleggen bij een eventuele degradatie als de beloftenploegen hen in de eindstand voorbijgaan. De spanning onderin blijft groot, en de komende weken zullen bepalen hoe het verhaal van de onderste plaatsen in 1B wordt geschreven.