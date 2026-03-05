🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland
Foto: © photonews

Matz Sels was er woensdagavond heel dichtbij om Manchester City een strafschop cadeau te doen, maar uiteindelijk besliste de VAR om die niet toe te kennen. En dat is nu wel voer voor heel wat discussie.

Manchester City nam het woensdagavond in de Premier League op tegen Nottingham Forest. Bij een 2-1-voorsprong voor de Sky Blues botste Matz Sels in het strafschopgebied met Erling Haaland. Na controle door de VAR werd er geen penalty toegekend.

Scheidsrechter Darren England had die beslissing ook genomen en werd niet uitgenodigd om de videobeelden aan de zijlijn te bekijken. Toch was die beslissing achteraf wel vrij gecontesteerd door The Citizens.

Nog een fase zorgt voor discussie

En dat was niet alles. Na een botsing tussen Rodri en Anderson had er in de blessuretijd van de tweede helft ook een strafschop kunnen gefloten worden. Uiteindelijk gebeurde dat niet. Raakte Pep Guardiola zo gefrustreerd?

"Ik vind dat wij altijd veel beter moeten doen, veel beter, om tussenkomsten van scheidsrechters te vermijden," zei hij bij TNT Sports. "Anders hebben we niets. Het is onze verantwoordelijkheid om het beter te doen."

"Als we op hen moeten rekenen, gezien wat er dit seizoen is gebeurd, is dat onmogelijk. Niets aan toe te voegen." Beide ploegen speelden uiteindelijk gelijk (2-2), een resultaat dat de Sky Blues niet helpt in hun jacht op de titel. Arsenal loopt opnieuw uit.

