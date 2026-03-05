"Hij heeft een enorme invloed": opnieuw veel lof voor Vincent Kompany

Het is geen geheim dat Vincent Kompany uitstekend werk levert bij Bayern. Aleksandar Pavlović, de verdedigende middenvelder van de Beierse club, sprak zich uit over de positieve invloed van de coach op zijn ontwikkeling.

Als vaste waarde dit seizoen is Aleksandar Pavlovic stilaan uitgegroeid tot een van de steunpilaren bij Bayern. Vincent Kompany schenkt de Duitser zijn vertrouwen, en die stelt zelden teleur. Dit seizoen kwam hij in alle competities samen al 32 keer in actie.

Aleksandar Pavlovic spreekt over Vincent Kompany

In totaal klokt hij af op 2254 speelminuten, met drie doelpunten en één assist. En de speler zelf? Die lijkt ook beter te zijn geworden dan ooit. Met dank ook aan de coach Vincent Kompany, die ook zijn stempel drukt bij Bayern.

Tegenover Sky Sports Germany wilde Aleksandar Pavlovic het belang van zijn coach voor zijn ontwikkeling benadrukken: "Vincent Kompany heeft een enorme invloed. Hij weet gewoon hoe ik voetbal, hoe ik denk."

Pavlovic straalt veel maturiteit uit

"En hij heeft me ook defensief naar een hoger niveau getild. Daarom is hij zo belangrijk en is het echt een plezier om onder hem te spelen." De Bayern-middenvelder is pas 21, maar straalt nu al opvallend veel maturiteit uit.



Deze vrijdag neemt Bayern het op tegen Borussia Mönchengladbach op speeldag 25 van de Bundesliga. Met intussen elf punten voorsprong op Dortmund, de nummer twee, hopen de Bavaren komend weekend geen punten te laten liggen.