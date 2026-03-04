Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

Zullen de quota voor U23-ploegen in de Challenger Pro League uiteindelijk worden herzien? Dat was woensdag het onderwerp van een vergadering op de burelen van de Pro League, in aanloop naar een beslissende stemming op de Algemene Vergadering die eind deze maand gepland staat.

Bij de laatste hervorming van de competitie, die een terugkeer naar 18 ploegen in de Jupiler Pro League en het einde van de Play-offs voorziet, werd ook een verplichte quota goedgekeurd: er moeten minstens vier U23-teams actief zijn in de Challenger Pro League.

Komt er een verandering rond de U23-quota in Challenger Pro League?

Die regeling zorgt echter voor problemen op het vlak van eerlijke concurrentie. Zo is Club NXT momenteel samen met Olympic Charleroi rode lantaarn, maar zou het niet kunnen degraderen omdat er dit seizoen geen enkel U23-team uit het amateurvoetbal zou promoveren. In dat scenario zou RFC Seraing, dat momenteel voorlaatste staat, de dupe worden.

Naar aanleiding van die hervorming trokken meerdere clubs, waaronder ook enkele met een U23-ploeg in de Challenger Pro League, naar de Belgische Mededingingsautoriteit om de nieuwe regel aan te vechten. Vervolgens raadpleegde de Pro League de BMA, die haar aanraadde de regelgeving bij te sturen.

Een beslissende stemming op de volgende Algemene Vergadering?

Daarover kwamen de profclubs deze woensdag samen in de kantoren van de Pro League in Diegem, zo meldt Het Nieuwsblad. De clubs uit 1A werden om 10.00 uur verwacht, gevolgd door de 1B-clubs om 14.00 uur.

Op de volgende Algemene Vergadering, gepland tegen het einde van de maand, moet er een oplossing gevonden én met een tweederdemeerderheid goedgekeurd worden. Gebeurt dat niet, dan riskeren de Pro League-clubs zware boetes van meerdere miljoenen euro's door de Belgische Mededingingsautoriteit. Dat zou in de huidige financiële context uiteraard extra pijnlijk zijn, onder meer met het dossier rond DAZN in het achterhoofd.