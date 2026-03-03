De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Foto: © photonews

Joel Ordoñez is bezig aan zijn laatste maanden bij Club Brugge. De verdediger staat op de verlanglijst van iedere Europese grootmacht. En eentje laat er géén gras over groeien.

Twijfel is er al eventjes niet meer: Joel Ordoñez maakt deze zomer een transfer naar een Europese topclub. En zijn verhuis zal meteen alle records breken.

Club Brugge hield tijdens de voorbije mercato's het been stijf toen onder meer Olympique Marseille en Gatalasaray SK kwamen aankloppen. Met recht en reden. 

PSG gaat niét wachten

Ondertussen wordt Ordoñez met concrete interesse gevolgd door Chelsea FC, Liverpool FC, Atlético Madrid, Bayern München en... PSG.

De Franse media weten dat laatstgenoemde grootmacht niet van plan is om te wachten. De eerste contacten met Club Brugge én de Ecadoriaanse verdediger zijn reeds gelegd.

Absolute recordtransfer


Meer zelfs: blauw-zwart mag zich aan een absolute recordtransfer verwachten. PSG is bereid om de gevraagde - of beter gezegd: gedroomde - vijftig miljoen euro op tafel te leggen.

