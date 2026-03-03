Vreselijk zware klap voor Real Madrid: Braziliaanse aanvaller mist WK en mogelijk heel 2026

Real Madrid beleeft een lastige week. Na de nederlaag tegen Getafe ziet De Koninklijke Barcelona verder uitlopen in de titelstrijd. Alsof dat nog niet volstond, kwam er daags nadien ook bijzonder slecht nieuws uit de ziekenboeg.

Real Madrid deed een bijzonder slechte zaak op maandagavond. De Koninklijke verloor met 0-1 van Getafe, waar Luis Vazquez (Anderlecht-huurling) speelt. Op die manier pakte de club 0 op 6.

Daardoor heeft het ondertussen een achterstand van vier punten op FC Barcelona, dat er nu bijzonder goed voor staat in de titelstrijd. Real kreeg daags na de nederlaag nog een ferme domper te verwerken.

Seizoen voorbij voor Rodrygo, die ook WK mist

Flankaanvaller Rodrygo heeft namelijk een zware blessure opgelopen. Hij viel nog in tegen Getafe in de tweede helft, maar kwam er dus niet zonder kleerscheuren van af.

"Na de onderzoeken die vandaag werden uitgevoerd bij onze speler Rodrygo door de medische staf van Real Madrid, is vastgesteld dat hij een gescheurde voorste kruisband en een scheur in de laterale meniscus van zijn rechterbeen heeft", deelt Real mee op zijn website.

Volgen Spaanse bronnen is de kans groot dat hij in 2026 niet meer in actie komt. Het is al 100% zeker dat de Braziliaan een kruis moet maken over het WK van komende zomer.