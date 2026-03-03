Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

Brian Riemer was bij Anderlecht eerder behoudsgezind. Amando Lapage heeft daardoor lange tijd op zijn kans gewacht, maar die kreeg hij nooit.

Je kan niet zeggen dat Brian Riemer bij Anderlecht nooit interesse had in jongeren. Maar om hen echt voor de leeuwen te gooien, was soms een ander verhaal. Jesper Fredberg had de kern in elke linie versterkt met ervaren spelers.

"Brian Riemer heeft me bij de A-kern gehaald, maar hij liet me niet spelen. Mijn eerste minuten kwamen er pas onder David Hubert", herinnert Amando Lapage zich bij RTBF. "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer mij niet vertrouwde: Jan Vertonghen was er nog, maar toen hij geblesseerd raakte, kreeg ik mijn kans niet."

Lapage niet in de plannen

In plaats daarvan werd Théo Leoni op een positie gezet die niet de zijne was. Lapage had het moeilijk met die periode: "Ik ben met Riemer gaan praten op zijn bureau, en hij zei dat ik gewoon ervaring moest opdoen bij de A-kern… maar zonder te spelen. Ik antwoordde dat ik minuten nodig had om beter te worden en dat ik in die omstandigheden liever bij de Futures speelde. Daarna ben ik niet meer opgeroepen voor de A-kern… maar ik heb geen uitleg gekregen."

"Eigenlijk ben ik best verlegen: het is de enige keer dat ik naar het kantoor van een coach ben gestapt om me uit te spreken. Meestal vraag ik niets: als ik niet speel, zeg ik tegen mezelf dat het mijn schuld is en dan werk ik nog harder om de coach te overtuigen", gaat hij verder.


De centrale verdediger voelt zich meer op zijn plek bij Westerlo. "Elke coach is anders: hier bij Westerlo apprecieert Issame Charaï het dat je je mening geeft… Maar sinds het voorval met Riemer heb ik mijn les geleerd. Er zijn spelers die extraverter zijn en naar de coach of de clubleiding stappen als ze het niet eens zijn. Ik werk liever in stilte."

