Ploegmaat bij Westerlo spreekt klare taal over rode kaart van Nsiala

Ploegmaat bij Westerlo spreekt klare taal over rode kaart van Nsiala
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Westerlo speelde afgelopen weekend een sterke partij tegen leider Union SG. Alleen zag het Nsiala een heel domme rode kaart pakken.

Sterke match tegen Union SG

Westerlo mocht bijzonder trots zijn op de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Union SG. Het had zelfs met zijn tienen de overhand. Al zorgde dat ook voor wat frustratie achteraf.

“Pfff. Tegen de kampioen mogen we blij zijn met een punt, maar op basis van de kansen zat er misschien meer in”, zuchtte Arthur Piedfort bij Gazet van Antwerpen.

Zijn ploeg creëerde zelfs met zijn tienen de beste kansen. “Dat zorgt voor een gevoel van trots én frustratie. Als team hebben we negentig minuten lang gevochten. Wat als we met elf man hadden kunnen blijven staan?”

Nabespreking rode kaart

Als Nsiala geen rood had gekregen in zijn conflict met Giger, dan was er misschien wel wat meer mogelijk geweest. Hoe de rode kaart binnen de spelersgroep is binnengekomen?


“Of hij zich na de wedstrijd geëxcuseerd heeft? Goh, het is beter om alles even te laten bezinken. We zullen daar tijdens de week wel over praten. Je weet niet wat er bij die fase gezegd is, maar in de reactie moet je uitkijken wat je met je handen doet”, besluit Piedfort.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Union SG
Arthur Piedfort

Meer nieuws

Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

11:20
1
Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

11:40
Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

11:30
OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

11:10
1
RWDM Brussels krijgt weer zware klap te verwerken: Licentiecommissie trekt hen punten af

RWDM Brussels krijgt weer zware klap te verwerken: Licentiecommissie trekt hen punten af

11:02
"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

10:45
Mika Godts zet de puntjes op de i over waarom hij niet speelde bij Belgische U21: "Zou arrogant zijn"

Mika Godts zet de puntjes op de i over waarom hij niet speelde bij Belgische U21: "Zou arrogant zijn"

10:30
Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

09:45
Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

09:15
1
Anderlecht vreest al voor vertrek Nathan De Cat: zo kunnen ze hem misschien nog een jaartje houden

Anderlecht vreest al voor vertrek Nathan De Cat: zo kunnen ze hem misschien nog een jaartje houden

09:30
Nederlands icoon haalt uit naar 'moderne voetbal': "Baggerwedstrijden" en "Iedereen is superfit, maar..."

Nederlands icoon haalt uit naar 'moderne voetbal': "Baggerwedstrijden" en "Iedereen is superfit, maar..."

10:00
Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

07:00
Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

18:10
Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

08:20
1
Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

09:00
2
Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

08:40
6
Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

08:00
Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

07:40
16
Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

17:00
4
Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

07:20
2
'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

08:10
Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

06:30
Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

06:00
1
Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

23:30
14
STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

22:45
Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

23:00
2
"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

22:30
4
"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

22:00
Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

21:50
🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

21:40
Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

21:30
Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

18:40
Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

20:30
Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

20:40
'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

21:00
2
Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

21:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge OH boy OH boy over "Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro cartman_96 cartman_96 over Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026 Vital Verheyen Vital Verheyen over Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord RememberLierse RememberLierse over OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans FCBalto FCBalto over Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde" Luf Luf over Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij" Negenduuzend Negenduuzend over Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste OM-RSCL OM-RSCL over Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels? Agnostic front Agnostic front over Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved