Ploegmaat bij Westerlo spreekt klare taal over rode kaart van Nsiala

Westerlo speelde afgelopen weekend een sterke partij tegen leider Union SG. Alleen zag het Nsiala een heel domme rode kaart pakken.

Sterke match tegen Union SG

Westerlo mocht bijzonder trots zijn op de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Union SG. Het had zelfs met zijn tienen de overhand. Al zorgde dat ook voor wat frustratie achteraf.

“Pfff. Tegen de kampioen mogen we blij zijn met een punt, maar op basis van de kansen zat er misschien meer in”, zuchtte Arthur Piedfort bij Gazet van Antwerpen.

Zijn ploeg creëerde zelfs met zijn tienen de beste kansen. “Dat zorgt voor een gevoel van trots én frustratie. Als team hebben we negentig minuten lang gevochten. Wat als we met elf man hadden kunnen blijven staan?”

Nabespreking rode kaart

Als Nsiala geen rood had gekregen in zijn conflict met Giger, dan was er misschien wel wat meer mogelijk geweest. Hoe de rode kaart binnen de spelersgroep is binnengekomen?



“Of hij zich na de wedstrijd geëxcuseerd heeft? Goh, het is beter om alles even te laten bezinken. We zullen daar tijdens de week wel over praten. Je weet niet wat er bij die fase gezegd is, maar in de reactie moet je uitkijken wat je met je handen doet”, besluit Piedfort.