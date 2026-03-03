Lost hij de defensieve problemen van bondscoach Rudi Garcia op? "Bovengemiddelde techniek"

Rudi Garcia kan met een glimlach terugkijken op de avond van LOSC Lille tegen FC Nantes. Lille pakte drie punten en het duel kreeg een duidelijk Duivels tintje dankzij twee Belgische internationals die het verschil maakten.

Thomas Meunier maakte zijn rentree na een maand blessureleed en mocht als invaller meteen zijn stempel drukken. In de slotfase van de wedstrijd leverde hij de assist voor het enige doelpunt van de partij.

Die afwerking kwam van Nathan Ngoy, die zich opnieuw tot matchwinnaar kroonde. Het was al zijn tweede cruciale doelpunt in enkele dagen. Eerder scoorde hij in de verlengingen tegen Rode Ster Belgrado, waarmee Lille zich plaatste voor de achtste finales van de Europa League.

Ngoy lijkt steeds belangrijker te worden voor Lille. De jonge verdediger ontpopt zich tot man van de grote momenten en maakt doelpunten op cruciale ogenblikken. Zijn bijdrage gaat verder dan alleen zijn verdedigende taken.

Nathan Ngoy begint zich op te werpen als potentiële Rode Duivel

En dat terwijl de Duivelse defensie nog steeds op zoek is naar stabiliteit. Ngoy komt zeker in beeld voor de oefenmatchen van maart, zeker omdat nu blijkt dat hij ook op de rechtsback uit de voeten kan.

Trainer Bruno Génésio was vol lof over Ngoy. “Nathan scoort ook geregeld op training", glimlachte hij. “Hij maakte nu twee heel belangrijke doelpunten, en dat zijn geen makkelijke goals.”





Génésio benadrukte ook Ngoy’s houding en techniek. “Je ziet nooit iets aan hem veranderen. Of hij nu speelt of niet, of hij titularis is of op de bank zit, hij gedraagt zich altijd hetzelfde. Hij is heel makkelijk te coachen en heeft een bovengemiddelde techniek, zeker voor een centrale verdediger.”