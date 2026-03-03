François Kompany onthult opvallend advies aan Vincent bij RSCA-rentree

François Kompany onthult opvallend advies aan Vincent bij RSCA-rentree
Foto: © photonews
François Kompany, de broer van Vincent, maakte zelf ook carrière in het profvoetbal. Daardoor begreep hij perfect bepaalde frustraties die zijn broer ervaarde bij Anderlecht.

Net als Vincent had ook François Kompany als centrale verdediger het spel voor zich. De Brusselaar speelde meer dan 70 wedstrijden in 1B, onder meer bij Seraing, Roulers en Patro Eisden, en zette in 2024 een punt achter zijn carrière bij Lokeren.

Hij volgde de grote terugkeer van zijn broer naar Anderlecht als speler-trainer met veel nieuwsgierigheid. Al snel merkte hij dat Vincent dezelfde principes wilde toepassen als bij Manchester City, met spelers van een heel ander profiel.

Een veeleisende standaard

"Toen hij terugkeerde naar Anderlecht, heb ik hem in het begin gezegd: je blijft die ballen keihard inspelen. Ik zei: ‘Vincent, je speelt niet meer met Kevin De Bruyne voor je.’ Dat is gewoon de realiteit", lacht François Kompany in gesprek met Sacha Tavolieri in het programma En off.

Vincent moest opnieuw wennen aan een ander soort voetbal. "Bij Manchester City plakte de bal aan de voet van de spelers. In de Pro League moest hij soms gewoon ballen inspelen zoals ik dat deed — iets minder hard."

Kompany bleef altijd mikken op het hoogste niveau en verwachtte veel van zijn ploegmaats. "Hij was gewend om omringd te zijn door spelers die de kunst van het voetbal beheersen. Zelf wil hij ook een spel ontwikkelen waarin die beheersing centraal staat. Maar dat kan je slechts bij een paar clubs in Europa echt doen."

Anderlecht

