Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

Roméo Lavia maakte zijn rentree bij Chelsea FC met een invalbeurt tegen Arsenal FC. De middenvelder speelde een kwartier en liet meteen flitsen van zijn klasse zien. Zijn terugkeer doet de hoop op een WK-selectie opnieuw oplaaien.

De 22-jarige Belg stond sinds november aan de kant. In de Champions League-wedstrijd tegen Qarabağ FK viel hij al na enkele minuten uit met een quadricepsblessure. Wat eerst een maand afwezigheid leek te worden, draaide uit op vier maanden revalidatie.

Het is intussen een bekend verhaal: blessures blijven Lavia achtervolgen. Sinds zijn komst naar Londen miste hij al 98 wedstrijden. In meer dan tweeënhalf jaar speelde hij nog geen enkele keer een volledige match voor Chelsea.

Dit seizoen staat de teller op vijf wedstrijden, aangevuld met speelminuten bij de U21 om ritme op te doen. Volgens de club maakte hij daar een sterke indruk. Tegen Arsenal bevestigde hij dat positieve gevoel met een verzorgde invalbeurt.

Roméo Lavia moet zich deze maand in beeld spelen richting WK

Coach Liam Rosenior sprak na afloop zijn vertrouwen uit. Chelsea pakte de revalidatie anders aan, met extra fysieke begeleiding en zelfs virtual reality om hem opnieuw klaar te stomen voor het tempo in de Premier League. “Hopelijk blijft hij nu fit", klonk het voorzichtig optimistisch.


Ook bondscoach Rudi Garcia volgt zijn situatie op de voet. Met oefeninterlands tegen de VS en Mexico in aantocht en enkele Rode Duivels - zoals Tielemans - in de lappenmand, lijkt dit hét moment voor Lavia om zich opnieuw in beeld te spelen richting het WK.

