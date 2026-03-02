Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

Nicolas Frutos werd vandaag voorgesteld als nieuwe sportief directeur van Sporting Charleroi. Ook voorzitter Mehdi Bayat deed zijn zegje over de komst van de Argentijn.

Frutos aan de slag bij Charleroi

Mehdi Bayat noemde zichzelf op de voorstelling van Nicolas Frutos gelukkig en zelfs een beetje emotioneel. “We hebben onze vierde musketier gevonden”, klonk het bij Bayat, die daarmee verwijst naar zichzelf, Joseph Braillard, verantwoordelijke voor transfers, en algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx.

Volgens Bayat is Frutos “de man die onze visie op alle niveaus van de club kan implementeren en die onze filosofie kan waarborgen”, zo liet hij weten. “Nicolas heeft bij La Louvière de kwaliteit van zijn werk en zijn visie op wat modern voetbal moet zijn, kunnen tonen. Die visie is ook de onze. Ik voelde meteen dat we op één lijn zitten.”

Mee in het bestuur

Volgens Bayat is er een natuurlijke verstandhouding tussen de verschillende partijen. Dat hij Frutos moest wegplukken bij een andere club doet hij niet om jaloezie te wekken. “Ik heb hier vaak onpopulaire beslissingen genomen, maar in deze heb ik alle vertrouwen.”

De komst van Frutos moet een nieuw tijdperk inluiden. “We hebben lang gewerkt met een model dat zijn nut heeft bewezen. Dat gaf ons een troef in de onderhandelingen met coaches, die rechtstreeks met mij konden samenwerken.”

Lees ook... Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten›

In 2022 zette Bayat het aandeelhouderschap open, waardoor mensen met een andere visie naast Bayat in het bestuur kwamen. “Daarom zal Nicolas ook in het bestuur komen, naast de andere kaderleden. Ook daar zal hij de taak hebben om de sportieve visie van de club te implementeren”, aldus Bayat.