Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

Tevreden dat hij David Pagou had aangesteld ter vervanging van Marc Brys als bondscoach van Kameroen, stuurde Samuel Eto'o opnieuw een steek onder water richting de Belgische trainer, deze keer zonder hem bij naam te noemen.

Kort voor de laatste Afrika Cup werd Marc Brys door Samuel Eto’o uit zijn functie als bondscoach van Kameroen gezet. Pagou werd op zijn plaats aangesteld.

Het was het sluitstuk van een feuilleton van bijna 18 maanden, waarin de spanningen voelbaar waren en de steekjes tussen de voorzitter van de Kameroense bond en de Belgische coach – destijds door het Ministerie van Sport aangesteld – niet ophielden.

Het conflict duurde zelfs door na de Afrika Cup. Marc Brys, die formeel nog niet door zijn werkgever, het Ministerie van Sport, was ontslagen, zou namelijk een premie van 20 miljoen CFA-frank – iets meer dan 30.000 euro – hebben ontvangen voor het bereiken van de kwartfinales met de Ontembare Leeuwen, terwijl hij niet op de bank zat.

Marc Brys kreeg nog 30.000 euro terwijl hij ontslagen was

David Pagou, uitgeschakeld door gastland en vicekampioen Marokko, wist Samuel Eto’o toch te overtuigen. Tijdens een evenement van het communicatiebureau Digital B Agency in Kameroen sprak Eto’o over de verlenging van Pagou’s contract en gaf hij opnieuw een steek richting Brys, ditmaal zonder hem bij naam te noemen.

“Toen ik het contract van David Pagou verlengde, zei hij tegen me: ‘Voorzitter, dat is veel geld!’ Ik antwoordde dat als de bond meer middelen had, ik hem nog meer had gegeven. Want als het mogelijk is miljoenen CFA-franken uit te geven aan een incompetente buitenlandse coach, dan is het legitiem miljarden CFA-franken te investeren om een competente Kameroense trainer te waarderen", verklaarde hij. De oorlog tussen de twee mannen, althans in woorden, lijkt dus nog lang niet voorbij.



