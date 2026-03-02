Toch een Hazard op het WK? Dit geeft Thorgan een reden om te dromen

Thorgan Hazard stapelt de doelpunten op en is momenteel topschutter van de competitie. Is dat genoeg om naar het Wereldkampioenschap te trekken?

"De Rode Duivels? Dat is niet aan mij om te zeggen": lachend wilde Thorgan Hazard geen grote uitspraken doen na de overwinning tegen OHL, waarin hij met twee doelpunten uitgroeide tot man van de match. Toch zal die vraag vroeg of laat opnieuw opduiken.

Zoals bekend maakte Thorgan Hazard bij eerdere voorselecties deel uit van de ruime kern die door Rudi Garcia werd overwogen. Dat is op zich niet uitzonderlijk: zulke voorselecties tellen 40 à 50 spelers, en iemand met 47 interlands en drie grote toernooien op zijn palmares hoort daar vanzelfsprekend bij.

Tedesco riep hem nooit op

De laatste selectie van Thorgan Hazard dateert intussen al van geruime tijd geleden. Simpel gesteld: de broer van Eden werd onder Domenico Tedesco… nooit opgeroepen. Zijn seizoen 2022-2023 bij Borussia Dortmund en PSV Eindhoven verliep bijzonder moeizaam, waarna hij "slechts" bij RSC Anderlecht actief was.

Hazard speelt nog altijd bij Anderlecht, maar de omstandigheden zijn veranderd. Eindelijk kan hij wedstrijden aaneenrijgen zonder blessureleed. Het is zelfs de eerste keer in zijn carrière dat Thorgan bovenaan de topschutterslijst staat. Toegegeven, met een aantal strafschoppen, maar zijn tien assists in alle competities tellen evengoed mee.

Weinig kans op selectie, maar ervaring weegt door

Zijn rol is onder Jérémy Taravel eveneens gewijzigd: Thorgan Hazard wordt nu uitgespeeld als een "valse 9". En het is bekend dat Rudi Garcia geregeld met zo’n profiel werkt, soms uit noodzaak, zoals eerder met Charles De Ketelaere. Die laatste zal er tijdens de komende interlandperiode niet bij zijn. Gezien de wisselvalligheid van Openda en Batshuayi zijn de opties voorin beperkt.

Op basis van pure intrinsieke kwaliteit lijkt de kans klein dat Hazard opnieuw wordt opgenomen in de kern van de Rode Duivels. Verschillende jonge talenten kloppen op de deur en zullen vroeg of laat hun kans krijgen. De toekomst ligt bij hen, terwijl de Anderlecht-speler het soms moeilijk heeft om een reeks wedstrijden na elkaar af te werken. In welke fysieke toestand zal hij de Play-offs afsluiten?

Toch heeft Thorgan Hazard één groot voordeel: ervaring. Hij weet wat een Wereldbeker betekent — hij maakte er twee mee, één droom en één nachtmerrie. Hij kent de vaste waarden van de Belgische kern, ligt goed in de groep en heeft ook een goede verstandhouding met de bondscoach, die een bijzondere band heeft met de familie Hazard. Bovendien is zijn polyvalentie een troef. Kortom: er zouden heel wat afwezigen en een samenloop van omstandigheden nodig zijn om hem in juni naar Seattle te zien trekken, maar zijn vakantie hoeft hij nog niet vast te leggen.

