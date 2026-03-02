Marc Degryse komt met heel duidelijk advies: "Als ik Anderlecht was..."

Anderlecht zette OH Leuven overtuigend opzij na een sterke tweede helft. Paars-wit levert wisselvallige prestaties dit seizoen. Marc Degryse kwam in ieder geval met duidelijk advies.

Anderlecht heeft afgelopen weekend nog eens met ruime cijfers gewonnen. Paars-wit haalde het met 5-1 van OH Leuven nadat het eerst zelfs op achterstand kwam. Vier van hun doelpunten werden gemaakt na de pauze.

Thorgan Hazard was Man of the Match. Hij scoorde twee doelpunten en gaf een assist. De winger is nog altijd een van de belangrijkste spelers voor paars-wit. Marc Degryse vindt dat best opvallend.

"‘t Is toch veelzeggend dat Thorgan Hazard, die eind deze maand 33 wordt, samen met De Cat dit Anderlecht naar play-off 1 moet loodsen. Dat is een kaakslag voor al die andere jongere spelers in de kleedkamer", zegt de analist bij Het Laatste Nieuws.

Degryse komt met duidelijk advies voor Anderlecht

"Zonder zelf een vedette te willen zijn, is Thorgan als gewezen speler van de Gouden Generatie de grootste vedette in onze competitie. Het is mooi dat we hem zullen zien in play-off 1", klinkt het nog bij Degryse.



Hij komt nog met duidelijk advies voor Anderlecht: de Brusselaars moeten alles op alles zetten voor de beker. "Vergeet dat je in de top twee kunt eindigen in play-off 1. Ga vol voor die prijs", aldus Degryse.