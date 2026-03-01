"Terugkeren en vechten voor zijn plaats": Senne Lammens is gewaarschuwd

Senne Lammens heeft zich opgewerkt tot eerste doelman bij Manchester United. Maar André Onana wil hem zijn plaatsje afpakken. En dus zal het tegen volgend seizoen hard tegen onzacht worden.

Er is geen discussie meer in Manchester. Dit seizoen is Senne Lammens de onbetwiste nummer één en niemand kan zijn plek van hem afnemen. De Rode Duivel geeft vertrouwen, leidt zijn defensie en straalt rust uit.

Senne Lammens straalt rust en vertrouwen uit

Deze week tegen Everton is hij opnieuw beslissend geweest. Hij deed meerdere belangrijke reddingen, op het juiste moment, om zijn doel schoon te houden. Dankzij hem is United met de drie punten vertrokken. Zelfs het officiële account van de Premier League heeft zijn prestatie geprezen, die als uitstekend werd gekwalificeerd.

Maar het kalmte zou niet duren. De komende zomer kan de hiërarchie opgeschud worden. André Onana, dit seizoen uitgeleend aan Trabzonspor, moet terugkeren naar de club. En vanzelfsprekend zal zijn terugkeer vragen oproepen.

Strijd zal pittig blijven volgend seizoen

Geremi, voormalig middenveld van Chelsea en landgenoot van Onana, heeft zijn mening gegeven in Het Laatste Nieuws. "Ik ken André heel goed. Bij United gingen veel dingen niet goed en het was niet uitsluitend zijn schuld. Onana is ongelooflijk getalenteerd en zijn kwaliteiten zijn zeldzaam. De volgende stap voor hem is terugkeren en voor zijn plek te vechten."



Lammens heeft voorsprong genomen en het hart van de supporters gewonnen. Maar Onana zal terugkeren met de wil om zijn waarde te bewijzen. De positie van keeper kan een van de hete dossiers van de zomer worden.