Nieuwe officiële domper voor Belgische profclub: sterkhouder verkast nog naar het buitenland

Verrassing op het laatste moment bij RWDM: een basisspeler verlaat de club. Vitor Sapata vertrekt en trekt naar Moldavië. Zo blijft het sportief (en extra-sportief) rommelen bij de Brusselaars.

In theorie hoeven Belgische clubs, nu we inmiddels 1 maart zijn, niet langer echt te vrezen voor transfers naar het buitenland. Slechts enkele transfermarkten zijn in Europa nog open, onder meer in China en Brazilië. Maar ook... in Moldavië, en dat nog tot en met maandag 2 maart.

Vitor Sapata van RWDM naar Sheriff Tiraspol

En het is net richting Moldavië dat Vitor Sapata (22) beslist heeft om te verkassen om er zijn carrière verder te zetten. De flankverdediger van RWDM verlaat de Jupiler Pro League, zo kondigde de club uit Molenbeek aan. Hij tekent bij Sheriff Tiraspol.

Sapata, opgeleid bij Botafogo (een andere club die eigendom is van John Textor), kwam in 2024 bij RWDM terecht. Dit seizoen groeide hij uit tot een vaste waarde en stond hij aan 16 wedstrijden, met 2 goals en 2 assists.

Moeilijk verhaal voor RWDM

In totaal kwam hij 30 keer in actie voor RWDM. "Vitor Sapata verlaat RWDM Brussels en tekent bij Sheriff Tiraspol. De Braziliaan, die 30 keer in actie kwam in de zwart-wit-rode kleuren, zet zijn carrière verder in Moldavië."


"We willen Sapata bedanken voor zijn inzet en professionalisme en wensen hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière", laat RWDM weten via zijn sociale media. Voor de Brusselaars is het een extra domper op een al heel lastig seizoen.

Volg RWDM Brussels - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.

