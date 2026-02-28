Standard-speler beleefde persoonlijk drama voor duel tegen La Louvière: "Ik kreeg deze ochtend het nieuws"

Standard bleef gisteren thuis steken op 1-1 tegen La Louvière. Marco Ilaimaharitra scoorde voor de Rouches, maar zat met zijn hoofd mogelijk elders door een overlijden in zijn familie.

Standard kan de punten goed gebruiken in de strijd om de top zes, maar gooide er dus twee te grabbel tegen de Wolven. Marco Ilaimaharitra zette de Luikenaars al snel op voorsprong met een strafschop.

Fall zorgde nog voor de rust echter voor de gelijkmaker. Standard kon daarna het verschil niet meer maken en moet afwachten wat de concurrentie doet dit weekend. De play-offs halen wordt zo mogelijk een nog moeilijkere opdracht.

Ilaimaharitra getroffen door een drama

Voor Marco Ilaimaharitra was het sportief een teleurstellende avond. "We wilden vandaag winnen, maar dat is niet gelukt", klinkt het bij Sporza. "We moeten de beelden herbekijken en zien waar we het hebben laten liggen."

Ook op persoonlijk vlak was het een moeilijke avond. Zo werd hij kort voor de wedstrijd getroffen door een overlijden in zijn familie. "Het was voor mij persoonlijk een zware match", zegt de middenvelder.

Lees ook... Standard-speler ziet zijn team op dit vlak zéér slecht acteren: "Het is een schande"›

"Ik kreeg deze ochtend het nieuws dat mijn grootmoeder is gestorven, dus ook mijn doelpunt was een emotioneel moment." Bij deze willen we ons medeleven betuigen aan Ilaimaharitra en zijn familie.