Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren

KRC Genk weet dat Zakaria El Ouahdi de club komende zomer mogelijk zal verlaten. De Limburgers zouden een vraagprijs hebben vastgesteld.

Zakaria El Ouahdi is al enkele seizoenen een van de beste, zo niet de beste, vleugelverdedigers van de Jupiler Pro League. Ook dit seizoen schittert hij week na week en behoort hij regelmatig tot onze wekelijkse Elftal van de Week.

Contract tot 2028

Op 24-jarige leeftijd heeft El Ouahdi zijn tijd in België waarschijnlijk wel gehad, en KRC Genk weet dat een vertrek met elke transferperiode dichterbij komt. De Marokkaanse international ligt nog tot 2028 onder contract, waardoor een transfer komende zomer de Limburgse club nog enige speelruimte zou geven in de onderhandelingen.

15 miljoen en interesse van PSV

Volgens Africafoot zou Racing Genk in ieder geval de prijs voor Zakaria El Ouahdi hebben bepaald: 15 miljoen euro om de rechtsachter over te nemen, hetzelfde bedrag dat Transfermarkt hem toekent. Eén club zou al stappen hebben ondernomen: PSV Eindhoven.

Dit seizoen speelde El Ouahdi 30 wedstrijden en scoorde 7 doelpunten in alle competities. Sinds zijn komst in 2023 van RWDM telt hij 97 wedstrijden voor KRC Genk, met 15 doelpunten en 9 assists.

WK met Marokko?



Als dat bedrag van 15 miljoen euro redelijk lijkt, valt nog af te wachten of Zakaria El Ouahdi tegen de zomer eindelijk zal doorbreken bij de A-ploeg van Marokko. Tot nu toe heeft hij slechts één interland gespeeld en was teleurgesteld dat hij de afgelopen maanden niet werd opgeroepen door Walid Regragui, die inmiddels vertrokken is. Mocht hij deelnemen aan het WK, kan Genk zijn vraagprijs wellicht verhogen.