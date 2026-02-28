Hoe is het nu met Wouter Vandenhaute?

Een paar maanden geleden kwam er een einde aan het huwelijk tussen RSC Anderlecht en Wouter Vandenhaute. De sterke man hield de eer aan zichzelf, waarna er een nieuwe wind door paars-wit ging gaan blazen.

Meteen na zijn vertrek bij Anderlecht werd het toch wel even vrij stil rondom Wouter Vandenhaute. Nu is er echter wel opnieuw nieuws over de gewezen sterke man, want het is opnieuw koers en dus is ook Vandenhaute wakker.

De koers is van Wouter Vandenhaute, Anderlecht niet meer

Zijn bedrijf Flanders Classics organiseert onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en dus is Vandenhaute er helemaal opnieuw klaar voor. In Het Belang van Limburg heeft neef Jaan Vanwildemeersch zich uitgelaten over de zaak.

In de entourage valt te horen dat Vandenhaute niet meer wakker ligt van Anderlecht. De knop is omgedraaid, al waren het wel moeilijke momenten. "Anderlecht moet prijzen pakken en als dat niet gebeurt, dan krijgt diegene die aan het hoofd staat de shit over hem heen."

Wouter Vandenhaute is een warm persoon

"Marc Coucke is ook al buitengeroepen, hé. Ik vond het wel onrechtvaardig voor mijn nonkel. Vooral omdat ik weet hoe hij ermee bezig was, hoe groot zijn liefde voor Anderlecht is. Je krijgt geen trofee op bestelling", aldus Vanwildemeersch.



"En als die penaltyreeks in die eerste bekerfinale tegen AA Gent ietsje anders was uitgedraaid, dan was er wel een prijs gepakt. Zo relatief is het ook. Hij staat niet graag in de picture, maar Wouter is echt een warm persoon."