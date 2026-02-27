"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans

Lorenz Lomme
4 reacties
"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans
Foto: © photonews

Royal Antwerp FC opent zaterdag de poorten van de Bosuil voor Sint-Truiden. De Great Old wil zich herpakken na een 3 op 18 en mikt nog steeds op deelname aan Play-Off 1. Dat maakte Joseph Oosting vrijdag nog eens duidelijk.

Antwerp beleeft voorlopig een tegenvallend 2026. Het won slechts één keer in de laatste zes competitiewedstrijden en verloor zo terrein op de concurrentie. De kloof met KAA Gent, de zesde in de stand, bedraagt momenteel zes punten.

Niet onoverbrugbaar in de laatste vier wedstrijden in de reguliere competitie, maar dan lijkt Antwerp wel een zo goed als foutloos parcours te moeten gaan afleggen. Om te beginnen zaterdag tegen revelatie STVV. Tegelijkertijd is de kloof met een plek in de playdowns slechts twee punten.

Oosting trekt lessen uit de nederlaag tegen Union

Antwerp-coach Joseph Oosting weigert echter de handdoek in de ring te gooien. "Ja, maar goed, we hebben nog steeds uitzicht op meer", klinkt het bij Het Nieuwsblad. "Ik kijk naar boven. Of ik nog in Play-off 1 geloof? Ja, tuurlijk. Dit is een repeterend verhaal. Het staat allemaal zo dicht bij elkaar. Iedereen kan in deze competitie van elkaar winnen."

De Nederlander put moed uit de bekerwedstrijd tegen de Kanaries, die Antwerp won na strafschoppen. "Onze bekermatch tegen hen was mooi voor de toeschouwers (3-3 gevolgd door penalty’s, red.)", zegt hij. "Ik verwacht meer van hetzelfde. We gaan onze borst weer nat maken."


Daarvoor heeft hij een duidelijk plan klaar. "De manier waarop we bij Union verloren, was zuur. Tegen Sint-Truiden – een goed voetballende ploeg met veel dynamiek – proberen we dat lage blok wat hoger te krijgen, al hangt dat ook van de wedstrijdomstandigheden af." Afspraak zaterdag om 18.15 uur op de Bosuil.

Volg Antwerp - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (28/02).

