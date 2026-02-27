Genk-kapitein Bryan Heynen benoemt probleem na slopende avond: "Dat moeten we loslaten"

KRC Genk plaatste zich donderdag na een slopende avond voor de achtste finales van de Europa League. Missie geslaagd, maar de zware verlengingen kwamen op een lastig moment. Zondag wacht immers een cruciale topper tegen KAA Gent in de strijd om de top zes.

Het is een cruciale week voor KRC Genk. Missie één is geslaagd: een plaats veroveren in de achtste finales van de Europa League. Alleen had het daar wel verlengingen voor nodig op donderdag. Niet gunstig met oog op de topper tegen KAA Gent.

"Het had inderdaad leuker geweest als we de klus in 90 minuten konden klaren", zegt kapitein Bryan Heynen na afloop. "Maar het is nu zo. Dan kunnen we we erover gaan klagen, of we bereiden ons zo goed mogelijk voor op zondag."

En de Limburgers kiezen ongetwijfeld voor dat tweede. Na een goede periode volgden nu twee mindere matchen met de nederlaag tegen Standard en de moeilijke Europese clash tegen Zagreb. "We wisten op voorhand dat niet alles zomaar gewonnen zou worden."

Volgende test wacht meteen na slopende Europese avond

"Het is een beetje zot om op die manier te denken", gaat de aanvoerder verder. "Het is misschien normaal dat er nu een kleine terugval is. Het belangrijkst was nog steeds om ons te kwalificeren en de manier waarop doet er niet toe."

Of er sprake was van onderschatting? "Nee absoluut niet", antwoordt Heynen resoluut. "Het is niet makkelijk om, als je een goede uitgangspositie hebt, vol aan te vallen. In je onderbewustzijn hou je jezelf automatisch wat meer in. We moeten dat proberen los te laten."



De focus verschuift nu volledig naar de competitie, waar zondag een rechtstreeks duel om de top zes wacht. Genk zal fysiek en mentaal moeten herstellen na de slopende Europese avond, maar het vertrouwen is er nog steeds.