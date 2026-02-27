'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge'

Club Brugge moet een absolute leegloop vrezen deze zomer. Al wordt de soep nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend, maar toch: heel veel sterkhouders staan in de belangstelling van de absolute top van Europa.

Raphael Onyedika, Joel Ordonez, Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Kyriani Sabbe, ... In heel veel van de basisspelers van Club Brugge heeft de Europese top de nodige interesse. En dus kan Club Brugge waanzinnige zaakjes doen.

Leegloop bij Club Brugge deze zomer?

Met het geld dat ze binnenkrijgen zullen ze natuurlijk wel de markt op kunnen of moeten. En de vraag is of ze hier of daar niet toch nog een paar spelers gaan proberen aan zich te binden, zodat er een vorm van continuïteit binnen de ploeg kan blijven.

Ondertussen wordt ook aan de mouw van Carlos Forbs nadrukkelijk getrokken. Eerder gaven we al mee dat Atlético Madrid hem op de radar heeft staan na zijn goede prestaties, ook in de Champions League dit seizoen.

Ook Manchester City wil Carlos Forbs van Club Brugge

Club Brugge betaalde zes miljoen euro om hem weg te plukken bij Ajax Amsterdam, maar volgens Fichajes zou er tot 25 miljoen euro kunnen gegeven worden. Zeker nu er nog extra kapers op de kust zijn voor de Bruggeling.



Naast Atlético Madrid zou namelijk ook Manchester City hem nu op de shortlist hebben gezet. Zij zouden Forbs graag terug naar Engeland lokken, al is er nog geen concrete aanbieding binnengelopen van welk team dan ook op Jan Breydel.