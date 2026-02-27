'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

KRC Genk moest 120 minuten lang strijden om zich naar de volgende ronde van de Europa League te wurmen. Daarin zal het tegen Freiburg moeten spelen. Een nieuwe kans voor de toppers van Genk om zich te laten zien.

KRC Genk liet tegen Dinamo Zagreb geen onuitwisbare indruk na. Toch hebben ze zich weten te plaatsen voor de volgende ronde in de Europa League. En daarmee staan ze opnieuw een stapje verder op weg naar opperste glorie.

Steeds meer clubs willen Zakaria El Ouahdi

Ondertussen zijn er steeds meer Europese clubs die interesse tonen in heel wat spelers van KRC Genk. Op donderdagavond waren er dan ook heel wat scouts van heel wat Europese (top)clubs aanwezig in de CEGEKA-Arena.

Zo is er ook veel interesse in Zakaria El Ouahdi. Everton en Stuttgart werden eerder al genoemd, net als Crystal Palace, dat door blessures op zoek is naar versterking op zijn positie. Afgelopen winter werd er ook al nadrukkelijk door die clubs aan zijn mouw getrokken.

PSV Eindhoven wil Zakaria El Ouahdi ook in huis halen

Lyon en Marseille zouden bij de nieuwe ploegen zijn die hem ondertussen op de radar hebben staan. En volgens andere bronnen zat PSV Eindhoven voor hem in de tribunes tegen Dinamo Zagreb om hem mogelijk in te lijven.

Bij De Lampenclub kan hij mogelijk de opvolger gaan worden voor Sergino Dest. De speler moet minstens achttien miljoen euro gaan opleveren. Mogelijk kan het opbod de prijs nog extra de lucht in duwen.