"Een WK-finale": belangrijke clash van dit weekend in JPL wordt wel héél stevig benaderd

Foto: © photonews

Vrijdagavond is er een pittige Waalse derby tussen Standard en La Louvière. Een "Waalse clash" die zowel in de tribunes als op het veld voor vuurwerk belooft te zorgen, tussen twee ploegen die met de rug tegen de muur staan.

Standard moet zijn verrassende overwinning bij KRC Genk verzilveren om zich echt weer in de strijd voor de top 6 te mengen; RAAL La Louvière van zijn kant heeft punten nodig om de Relegation Play-offs te vermijden of die op zijn minst te beginnen met voldoende punten voorsprong op de laatste plaats.

Standard en La Louvière moeten er vol voor gaan

Frédéric Taquin, de coach van de Wolven, waarschuwt Standard dan ook: "Deze wedstrijd is voor ons een WK-finale", verklaart hij in uitspraken aan La Dernière Heure. "We hebben absoluut punten nodig om wat lucht te krijgen ten opzichte van Dender."

De eerste doelstelling is dus duidelijk: de Relegaion Play-offs zo goed mogelijk voorbereiden. "Als het pakken van punten ons toelaat om aansluiting te vinden met de Europe Play-offs, is dat super, maar we willen vooral de kloof met Dender vergroten om geen stresserend einde van het seizoen te beleven", benadrukt Taquin.

Werk aan de winkel voor Taquin en zijn manschappen

Dit duel tussen de Rouches en RAAL zal ook om vele redenen bijzonder zijn. Salvatore Curaba verwacht dat zijn supporters, zoals vaak, verhit zullen zijn. "Voor onze supporters is dit bijzonder, het is een Waalse clash, het is belangrijk", erkent de coach van de Wolven. "Ik heb ook verschillende spelers die bij Standard hebben gespeeld voor wie dit speciaal zal zijn."

Frédéric Taquin weet dat de balans van La Louvière de voorbije weken niet positief is, maar wil die nuanceren. "Als je 2/15 zegt, doet dat pijn, maar dat zijn twee punten gepakt tegen Anderlecht en KAA Gent. En je wordt in de laatste minuut verslagen door Sint-Truiden, Union maakt er 1-2 van in de 82e hier... Een match op twee pakken we punten, dat is positief. Maar er zijn niet genoeg overwinningen", besluit hij.

Volg Standard - La Louvière nu live op Voetbalkrant.com.

