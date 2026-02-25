Filip Joos vol lof: "Anderlecht of Club Brugge moeten hem pakken - en Genk ..."

RSC Anderlecht won op bezoek bij Zulte Waregem met 2-4, zonder evenwel echt indruk te maken. De problemen bij paars-wit zijn nog steeds groot. Kunnen twee spelers van ... Zulte Waregem het probleem oplossen?

RSC Anderlecht kwam met een echte hold-up op bezoek bij Zulte Waregem. Ze wonnen met 2-4, ook al had Zulte Waregem maar liefst dertig schoten te noteren. Jeppe Erenbjerg en Anosike Ementa maakten andermaal veel indruk.

Zulte Waregem-spelers maken indruk op Filip Joos

Filip Joos was lyrisch in 90 Minutes: “Het was niet normaal. Het was een ongelooflijke hold-up van Anderlecht. Zulte Waregem was fantastisch. Ze speelden echt bloedmooi voetbal. Erenbjerg was echt waanzinnig goed.”

“Ementa was top, Opoku was goed, maar Erenbjerg heeft een talent … Als je Sportief Directeur bent bij Anderlecht en je kijkt naar die wedstrijd. Club Brugge ook: ik pak een speler als Erenbjerg altijd. En Club Brugge kan dat doen.”

“En Ementa? Die pak ik als ik Genk ben. Het is erg voor Zulte Waregem, want ze staan veel te laag. Hun voetbal is bloedmooi. Afwerken is moeilijk, maar ze zijn heel goed. Vinden jullie het zot dat ik zeg dat Club Brugge Erenbjerg zou moeten gaan halen?”

Lees ook... Philippe Albert heeft nog duidelijke opmerking over strafschop van Anderlecht op Essevee
“Ze haalden Lemaréchal. En hoe oud is Vanaken? Ik zeg dat ik die zou halen als wissel op de toekomst. Ik heb er in België weinig zo goed of zuiver zien spelen. Het helpt dat er iemand voor hem staat op wie hij kan inspelen. En zeker bij Anderlecht is er zeker een groot vacuüm. Kan je een beter duo geven de voorbije vijf jaar bij Anderlecht dan Ementa-Erenbjerg?”

