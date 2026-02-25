Historische kwalificatie voor Bodø/Glimt in de Champions League: ook Newcastle en Leverkusen stoten door

Historische kwalificatie voor Bodø/Glimt in de Champions League: ook Newcastle en Leverkusen stoten door

De wedstrijd tussen Atlético Madrid en Club Brugge opende de Champions League-avond op dinsdag. Maar er stonden later op de avond nog drie pittige duels op het programma. Het overzicht van de matchen op een rijtje.

Newcastle United - Qarabag 3-2

De supporters van Newcastle hebben geen seconde de tijd gehad om zich te vervelen. Tonali en Joelinton hebben twee doelpunten gemaakt in twee minuten. Ook al had Qarabag zich flink ingespannen om terug te komen in de stand, waren de Engelsen sterker.

Ze wonnen met 3-2 en kwalificeerden zich voor de achtste finales van de Champions League. Na de heenwedstrijd die met 1-6 werd geworden in Azerbeidzjan was iedereen daar vooraf ook al van overtuigd natuurlijk.

Internazionale - Bodo/Glimt 1-2

In Milaan was de sfeer dan weer helemaal anders. Inter moest Bodø/Glimt verslaan na hun nederlaag met 3-1 in Noorwegen. De Italianen domineerden, drongen aan, schoten, maar wisten het verschil niet te maken.

Bij een slechte terugspeelbal pakte Petter Hauge de bal op en opende zo de score. Enkele minuten later sloegen de Noorse spelers toe om de voorsprong te vergroten. Inter bracht de achterstand terug tot één doelpunt, maar dat was niet genoeg. Bodø/Glimt plaatste zich voor het eerst in haar geschiedenis voor de achtste finales.


Aan de kant van Leverkusen verliep de avond rustig. De 0-0 tegen Olympiakos volstond voor de Duitsers om zich te kwalificeren. Ze hadden de heenwedstrijd al met 0-2 gewonnen en kwamen dus nooit in de problemen.

