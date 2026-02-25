Wie haalt clubtopschutter op? Jeugdproduct Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp is transfervrij

Wie haalt clubtopschutter op? Jeugdproduct Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp is transfervrij

Rode lantaarn Dender zag Bruny Nsimba zaterdag uitvallen met een scheurtje in de hamstrings. Daarmee lijkt het wel eens einde verhaal voor hem te gaan worden bij Dender, al kunnen ze in de Relegation Play-offs mogelijk wel opnieuw op hem rekenen. Maar wat met de toekomst?

Rode lantaarn Dender zag Bruny Nsimba zaterdag uitvallen met een scheurtje in de hamstrings. Hij mist normaal gezien de laatste vier wedstrijden van de reguliere competitie en zal pas in de play-offs opnieuw fit zijn.

Bruny Nsimba out tot de play-offs voor Dender

Op die manier zijn de dagen van Nsimba bij Dender mogelijk al zo goed als geteld, al volgt er mogelijk dus nog een zestal wedstrijden in de play-offs en een mogelijk barrageduel tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.

Nsimba is van belang voor zijn team, want met acht goals en vier assists heeft hij een aandeel in het leeuwendeel van de goals van Dender: in 12 van de 21 goals heeft hij een voet. En dus wordt het niet makkelijk om zijn onbeschikbaarheid op te vangen.

Waar ligt de toekomst van Bruny Nsimba?

En wat met de toekomst? Tot op heden is er geen vergelijk gevonden om hem langer aan de club te verbinden en Nsimba heeft een aflopend contract. Vertrekt het jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp op die manier transfervrij?


De gesprekken die er vorige zomer waren, zijn volgens Het Belang van Limburg nooit opnieuw opgestart. De entourage van Nsimba geeft aan dat de gesprekken nog kunnen worden heropgestart, maar bij Dender hechten ze daar weinig geloof aan. En zo lijkt de aanvaller transfervrij de deur te gaan uitlopen.

