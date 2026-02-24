Reactie Genk-coach Nicky Hayen durft het te benoemen na nederlaag tegen Standard: "Staan voor een cruciale week"

Genk-coach Nicky Hayen durft het te benoemen na nederlaag tegen Standard: "Staan voor een cruciale week"
KRC Genk kreeg een tik van formaat met de 0-3-nederlaag tegen Standard. De Limburgers misten zo de sprong naar de top zes, maar Nicky Hayen blijft strijden.

Racing Genk kreeg afgelopen weekend een ferme klap te verwerken. De Limburgers verloren met 0-3 van Standard in de Cegeka Arena. Zo grepen ze naast een plaats in de top zes, terwijl Standard nu weer in de race is voor PO1.

Genk zat in een goede flow. Trainer Nicky Hayen wil het absoluut niet dramatiseren. "We zijn iets aan het bouwen. We wisten dat de weg naar de Champions' Play-offs heel moeilijk zou zijn. Na de zege van vorige week leek het alsof alles vanzelf zou lopen."

Genk blijft strijden voor de Champions' Play-offs

"Het is niet omdat we nu een belangrijke veldslag verloren, dat de race naar PO1 afgelopen is. Volgende week hebben sowieso een must-win game. Donderdag ook. We staan voor een cruciale week", gaat hij verder.

Voor de komst van Hayen liep het wekelijks mis achteraan. Genk slikte te veel doelpunten, maar de nieuwe T1 loste deze problemen op. Tegen Standard liep het weer mis. De Rouches scoorden voor de tweede keer dit seizoen drie doelpunten.


"Je kan zeggen dat we hervallen zijn in de fouten die we in het verleden ook maakten. In de laatste weken stonden we heel stabiel, dat is vandaag weggevallen. Het is iets wat we moeten meenemen. Onze linies stonden ook veel te ver uit elkaar", aldus Hayen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Blackadder Blackadder over Atlético Madrid - Club Brugge: 3-1 cartman_96 cartman_96 over Zien we Keisuke Goto nog in Anderlecht-shirt? Surrealistisch dat hij straks de tweede duurste in de kern wordt Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 📷 Belangrijk dossier opgelost bij Anderlecht? 'Gesprekken gaan de goede richting uit' Michy DC Michy DC over KV Mechelen maakt maar beter snel werk van zijn contract: "Niet het gevoel dat ze me niet willen" André Coenen André Coenen over "Nu is iedereen hen gepasseerd": Vanhaezebrouck ziet teloorgang van JPL-club JaKu JaKu over Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant Heinz07 Heinz07 over Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht TatstOn TatstOn over Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA Andreas2962 Andreas2962 over Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag" Kantine
