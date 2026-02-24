Genk-coach Nicky Hayen durft het te benoemen na nederlaag tegen Standard: "Staan voor een cruciale week"

KRC Genk kreeg een tik van formaat met de 0-3-nederlaag tegen Standard. De Limburgers misten zo de sprong naar de top zes, maar Nicky Hayen blijft strijden.

Racing Genk kreeg afgelopen weekend een ferme klap te verwerken. De Limburgers verloren met 0-3 van Standard in de Cegeka Arena. Zo grepen ze naast een plaats in de top zes, terwijl Standard nu weer in de race is voor PO1.

Genk zat in een goede flow. Trainer Nicky Hayen wil het absoluut niet dramatiseren. "We zijn iets aan het bouwen. We wisten dat de weg naar de Champions' Play-offs heel moeilijk zou zijn. Na de zege van vorige week leek het alsof alles vanzelf zou lopen."

Genk blijft strijden voor de Champions' Play-offs

"Het is niet omdat we nu een belangrijke veldslag verloren, dat de race naar PO1 afgelopen is. Volgende week hebben sowieso een must-win game. Donderdag ook. We staan voor een cruciale week", gaat hij verder.

Voor de komst van Hayen liep het wekelijks mis achteraan. Genk slikte te veel doelpunten, maar de nieuwe T1 loste deze problemen op. Tegen Standard liep het weer mis. De Rouches scoorden voor de tweede keer dit seizoen drie doelpunten.



"Je kan zeggen dat we hervallen zijn in de fouten die we in het verleden ook maakten. In de laatste weken stonden we heel stabiel, dat is vandaag weggevallen. Het is iets wat we moeten meenemen. Onze linies stonden ook veel te ver uit elkaar", aldus Hayen.