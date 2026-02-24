Wat doet Anderlecht? De spelersgroep heeft gekozen wie ze als trainer wil

Anderlecht bevindt zich nog altijd in een overgangsfase, zowel op directieniveau als binnen de technische staf. Iedereen wacht op duidelijkheid.

Het bestuur heeft het niet onder stoelen of banken gestoken: deze week moet duidelijk worden wie het seizoen uitdoet op de bank van Sporting. Alfred Schreuder blijft de favoriete piste, maar de onderhandelingen met zijn Saoedische club zitten nog altijd vast.

Zelfs een komst komende zomer, na afloop van zijn contract, wordt overwogen. Intussen moet Anderlecht wel het seizoen afmaken, met onder meer een bekerfinale in het vooruitzicht. Spelers en staf zouden duidelijkheid appreciëren.

Taravel scoort punten binnen de groep

De spelersgroep lijkt te weten wat ze wil. Volgens La Dernière Heure zou het als een klap aankomen mocht de directie Jérémy Taravel niet aanhouden en kiezen voor een meer ervaren T1.

Door te blijven — in tegenstelling tot Edward Still, die naar Watford trok — heeft Taravel volgens de krant getoond dat hij de groep niet in de steek laat. Dat gebaar zou verschillende spelers opnieuw gemotiveerd hebben.



Paars-wit zal dus goed moeten nadenken voor het een nieuwe trainer aanstelt. Vorig jaar werd de spelersgroep al geraakt door het plotse ontslag van David Hubert, die populair was binnen de kern. Ook de terugkeer van Besnik Hasi werd toen gemengd onthaald, al hield Olivier Renard vast aan zijn keuze.