Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren

SK Beveren won afgelopen weekend met 1-4 bij Patro Eisden. Radja Nainggolan maakte bij Het Laatste Nieuws de analyse over de match en de promotie van de tegenstander.

Patro Eisden verliest van SK Beveren

Patro Eisden slaagde er in de eerste helft in om SK Beveren in toom te houden. “1-1 was een correcte ruststand, maar na de pauze zakken we te ver weg”, aldus Radja Nainggolan in de krant.

Hij was niet bepaald onder de indruk van de ploeg die na afloop van de match al zeker is van de promotie naar de Jupiler Pro League, omdat Beerschot tegen RWDM in extremis gelijk speelde.

“Ik vond Beveren eerlijk gezegd niet eens zo sterk, geen ploeg waarvan je denkt: dit is een promovendus. Maar wij slikten onze goals veel te makkelijk, bijna op kinderachtige wijze”, gaat Nainggolan verder.

Aandacht naar de play-offs

Een verhaal dat zich de voorbije weken ook al stelde. “We spelen een quasi perfecte match tot onze voorsprong, ook al was het niet altijd even mooi. Het is geen gebrek aan ervaring en geen gebrek aan training.”



Nainggolan windt er geen doekjes om en zegt wat de oorzaak is. “Concentratie en individuele foutjes. Nu moeten we daarop focussen en klaar zijn voor de play-offs. Daarom ben ik hier”, besluit hij.