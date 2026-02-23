Majeed Ashimeru kent zijn straf na vroege rode kaart

Voor zijn eerste basisplaats beleefde Majeed Ashimeru een bijzonder sombere zondag met RAAL. Zijn uitsluiting werd inmiddels herbekeken door het parket.

Tegen KV Mechelen beleefde RAAL zo’n wedstrijd waarin alles tegenzat: hondenweer, een vroege uitsluiting en lange tijd onmacht. De Wolven speelden meer dan 70 minuten met tien man.

Majeed Ashimeru was na afloop zwaar aangeslagen. Zijn rode kaart had een grote impact op de wedstrijd en intussen is ook zijn schorsing bekend.

Twee speeldagen schorsing

Het parket van de Belgische voetbalbond behandelde het dossier. Volgens La Dernière Heure werd een schorsing van twee wedstrijden voorgesteld: één effectief en één met uitstel, plus een boete van 1.500 euro. De fout werd omschreven als "grof maar niet intentioneel".

De straf had zwaarder kunnen uitvallen. Het parket hield rekening met het feit dat Ashimeru de bal probeerde te spelen en met de intensiteit van de actie.



RAAL gaat niet in beroep en trekt dus zonder Ashimeru naar Standard. Ook Jerry Afriyie is geschorst door een opeenstapeling van gele kaarten.