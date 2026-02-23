Philippe Albert draait volledig bij na verrassende stunt van Standard

Dankzij de 0-3-zege in Genk nadert Standard tot op twee punten van de top 6. Een "stunt" die de strijd om een plaats bij de eerste zes volledig heropent.

Tegen alle verwachtingen in heeft Standard zondag met 0-3 gewonnen op het veld van KRC Genk. Dankzij doelpunten van Hautekiet en Saïd in de eerste helft, gevolgd door een treffer van Abid om het af te maken, pakten de Rouches een knappe zege en mogen ze opnieuw dromen van de Champions' Play-offs.

De ploeg van Nicky Hayen kwam er niet aan te pas en haalde niet het niveau dat het eerder in de week in de Europa League liet zien. Genk telt 35 punten en staat zevende, achter KAA Gent met 36 punten. Standard volgt op één punt met 34.

PO1 is nog altijd mogelijk volgens Albert

Bij Le Soir gaf Philippe Albert toe dat hij zijn mening heeft bijgesteld. "Ik zei dat Standard wellicht de top 6 had gemist door te veel puntenverlies thuis, maar ze doen nog altijd mee", klonk het. Volgens hem is het momentum gekeerd.

Hij had ook lof voor de Luikenaars. "Genk was sterk in Zagreb, maar stond zondag nergens. Toch gaat alle eer naar Standard. De Rouches waren solide, efficiënt en profiteerden van de defensieve ruimte bij de Limburgers."

Zelfs top vijf in vizier

Ondanks de afwezigheid van Teddy Teuma en Casper Nielsen op het middenveld toonde Standard karakter. "Dat bewijst dat er meer talent en diepgang in deze kern zit dan gedacht. Ze moeten mikken op plaats vijf of zes." Met nog vier speeldagen te gaan in de reguliere competitie blijft de spanning volledig intact.