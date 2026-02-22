Verdediger Genk én bestuur de gebeten hond na zwakke eerste helft tegen Standard: "Rot op"

Wie wil de Champions' Play-offs spelen? Dat lijkt meer en meer dé hamvraag te worden. Alle ploegen die een zaak kunnen doen richting de top-6 (of zelfs de vierde plaats) lijken het te laten afweten.

Op vrijdagavond verloor KAA Gent na een lamentabele wedstrijd van Cercle Brugge met het kleinste verschil. En dus kunnen een aantal concurrenten voor de top-6 een zaakje doen dit weekend, zoveel is duidelijk.

Sadick is de gebeten hond bij KRC Genk tegen Standard

Zaterdag vermorste Royal Antwerp alvast zijn mogelijk laatste kans door te verliezen bij Union SG en op zondag was het aan onder meer Genk, Mechelen, Charleroi en Anderlecht om een driepunter te proberen bijschrijven.

Voor Genk begon de match tegen een energiek Standard alvast niet goed. Bij de rust stonden ze 0-2 in het krijt tegen de Rouches, die gewoon beter waren. En verdedigend zag het er niet altijd even goed uit bij De Smurfen.

Verdediging van KRC Genk zag er niet goed uit tegen Standard

De supporters van Genk waren op X meteen duidelijk, zeker over de manier waarop ze Sadick zagen verdedigen. Dat werd dramatisch genoemd en er werd hier en daar al kritiek geuit richting Dimitri De Condé en het bestuur.

Die hadden deze winter geen prioriteit gelegd op verdedigende versterking en dat wordt hen nu al aangewreven, omdat die dus wél nodig zou zijn geweest. Aan de Limburgers om in de resterende wedstrijden het tij te keren.



Sadick dag en bedankt, het is genoeg geweest ROT OP #GNKSTA — MojoCFC ⭐️⭐️🇧🇪 (@mojofly6) February 22, 2026

Waarom zou ge Smets zo naar voor sturen als ge Sadick hebt die constant uit positie staat en Heynen daardoor alleen als laatste man oveblijft? #GNKSTA — Jason 🇧🇪 (@Trossardinho) February 22, 2026