Kevin De Bruyne had heel bijzondere optie afgelopen zomer: "Er zijn vrij vergevorderde gesprekken geweest"

Kevin De Bruyne die assists aflevert aan Hugo Cuypers? Chicago Fire probeerde de deal rond te krijgen, zoals Cuypers bevestigt.

Het is nu twee jaar dat Hugo Cuypers in de MLS actief is. Sinds zijn vertrek bij Gent bloeit de Luikse spits aan de andere kant van de Atlantische Oceaan op. Al had hij niet alles onder controle op het moment dat hij de Pro League verliet.

"Zes maanden eerder wilde de club me niet laten gaan terwijl ik een stap hogerop wilde. In de winter van 2024 was het tij in Gent gekeerd, de club verkocht zijn spelers... maar ik had helemaal niet meer dezelfde aanbiedingen. En toen Chicago kwam, zeiden mijn vrouw en ik dat het tijd was om het avontuur aan te gaan... waar we al een paar jaar over dachten", herinnert hij zich.

Enkele klinkende namen

Cuypers stond er afgelopen zomer bijna naast een zekere Kevin De Bruyne. "Toen hij Manchester City verliet, ja, mijn club Chicago Fire wilde hem aantrekken. Er waren enkele vrij vergevorderde gesprekken, men heeft er informeel met mij over gesproken, maar het was niet zo dat ik betrokken was bij de onderhandelingen! Maar inderdaad, het zou wel leuk zijn geweest om hier met Kevin te spelen".

Terwijl hij niet KDB's ploegmaat is geworden, kan Hugo Cuypers zich wel voorhouden dat hij tegen grote namen speelt, zoals die keer dat hij het opnam tegen Lionel Messi: "Het doet altijd iets om zo'n speler tegen te komen, maar we hebben niet gepraat."

"Ik denk dat we één of twee duels in de wedstrijd hadden. Maar wat me vooral opviel aan hem en zijn makkers die van Barça kwamen (Sergio Busquets, Luis Suarez en Jordi Alba), is hun wedstrijddrift."

"Ze willen elke bal winnen, ze mokken echt wanneer ze verliezen: in tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn ze hier niet gekomen als een soort voorpensionering of om het rustig aan te doen. Als je dat DNA ziet, begrijp je beter waarom en hoe ze die carrière hebben gemaakt".

