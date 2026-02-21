Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

Francky Dury is zondag special guest bij SV Zulte Waregem en hoopt dat 'zijn' Essevee RSC Anderlecht een hak kan zetten in de strijd om de Champions' Play-offs. Toch roept de affiche vooral pijnlijke herinneringen op aan 2013.

Dat seizoen was Zulte Waregem op een zucht van de landstitel. Twee minuten lang waren Dury en co virtueel kampioen, tot een afgeweken vrije trap van Lucas Biglia roet in het eten gooide. “Dat spookt soms nog door mijn hoofd. Het is de grootste ontgoocheling uit mijn carrière", geeft Dury toe.

Vooral een eerdere wedstrijd tegen Standard de Liège blijft hem achtervolgen. “We stonden 3-2 voor en kregen twee buitenspelgoals tegen. We zijn daar gewoon geflikt, dat weet iedereen.”

Francky Dury nog steeds kwaad om de titelmatch in 2013 in Anderlecht

De ex-coach spaart zijn woorden niet. “Als ik erover praat, word ik nog kwader. Twee keer op zo’n korte tijd niet vlaggen terwijl het duidelijk buitenspel was? Dat was moedwillig.” Hij ging zijn frustraties toen nog uiten bij scheidsrechter Nzolo, maar zonder gevolg.

Ook ex-Standardvoorzitter Roland Duchâtelet sprak later over mogelijk “gefoefel” in die periode. Dury begrijpt dat standpunt. “In Propere Handen zaten er toch ook refs tussen. Dat we de titel en de Champions League misliepen, was pijnlijk. Daar is iets gebeurd dat niet correct was.”

Zondag volgt dus een nieuwe confrontatie met Anderlecht, al kan niets die wonde echt helen. Eén ding is zeker: de revanchegevoelens zijn na al die jaren nog niet verdwenen.