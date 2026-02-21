Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

STVV blijft verbazen in de Jupiler Pro League. De Truienaars zijn al zeker van de Champions' Play-offs en maken indruk met hun sterke remonte-mentaliteit en indrukwekkende prestaties op verplaatsing.

STVV doet het dit seizoen ongelooflijk goed. Samen met Union SG en Club Brugge is het al zeker van de Champions' Play-offs. Stijn Vreven kijkt zijn ogen uit. "Het is echt ongelooflijk wat er dit seizoen gebeurt in Sint-Truiden", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Als Limburger hoop ik zelfs dat ze een soort Leicester-verhaal kunnen schrijven en als complete verrassing de titel pakken. En eerlijk? Ik denk ook dat ze daartoe in staat zijn", stelt hij.

Uitmuntende cijfers maken STVV titelkandidaat voor Vreven

De Truienaars vallen in twee categoriën nog extra op. Niemand boog zo vaak een achterstand om als Sint-Truiden dit seizoen. Verder pakten de Kanaries ook het meeste punten op verplaatsing van alle JPL-ploegen.

Vreven legt uit hoe dat komt. "Wanneer ik als trainer op verplaatsing speel, probeer ik alle factoren die in het voordeel van de thuisploeg werken — zoals de steun van het publiek, het veld en de vertrouwde omgeving — zoveel mogelijk te minimaliseren."

"Je moet uitgaan van je eigen sterkte, en dat zie je dit seizoen duidelijk bij STVV. Als je bovenaan staat, worden uitwedstrijden bovendien iets makkelijker, omdat je je af en toe puntenverlies kan permitteren. Alleen is dat bij Wouter Vrancken en zijn ploeg voorlopig nauwelijks gebeurd. Dat hebben ze natuurlijk volledig zelf afgedwongen", besluit Vreven.