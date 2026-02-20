Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"

Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hans Vanaken is door de UEFA uitgeroepen tot Man van de Match na zijn sterke prestatie voor Club Brugge KV. Op de webstek van de Europese voetbalbond wordt toegelicht waarom de middenvelder die erkenning kreeg.

“Hij was invloedrijk op de dynamiek van zijn ploeg, intelligent in het lezen van het spel en beslissend in het verleggen van het spel in de aanval", klinkt het vol lof bij UEFA. "Zowel offensief als defensief nam Vanaken zijn team op sleeptouw en bepaalde hij het tempo van de wedstrijd."

Nochtans begon de partij moeizaam voor blauw-zwart. “Het was een intense start en ook een slechte. We slikken dat doelpunt via een penalty en hebben pech dat we er zelf geen krijgen. Net voor rust wordt het dan 0-2 en dan weet je dat het een heel moeilijke wedstrijd kan worden", gaf Vanaken toe.

Hans Vanaken was de Man of the Match tegen Atlético

In de kleedkamer lag de nadruk op organisatie. De vele positiewissels van de tegenstander zorgden voor problemen, maar na rust bracht Club meer controle in het middenveld. “We begonnen meer te roteren en te bewegen. Daardoor kwam er meer ruimte en speelden we beter voetbal.”

Vanaken nam zelf ook meer initiatief. “Ik ben meer naar de bal beginnen zoeken. Dat gaf bijvoorbeeld Raphael Onyedika meer offensieve ruimte.” Die aanpassingen zorgden ervoor dat Club zich herpakte en opnieuw geloof kreeg in een goed resultaat.


Met het oog op de terugwedstrijd blijft de aanvoerder ambitieus. “Als we dit gevoel kunnen vasthouden, hebben we niets te verliezen. Eerst is er OH Leuven op zaterdag. Als we dezelfde ingesteldheid tonen, is alles mogelijk.”

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (21/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
OH Leuven
Hans Vanaken

Meer nieuws

Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

11:00
Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"

Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"

10:30
1
Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit

Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit

09:30
5
Na de racisme-rel dient nu ook Benfica klacht in tegen Real Madrid

Na de racisme-rel dient nu ook Benfica klacht in tegen Real Madrid

10:00
Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"

Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"

07:20
6
Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

08:20
Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet

Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet

06:30
7
🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"

🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"

09:00
Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

08:00
4
Anderlecht zet Schreuder onder druk: deadline voor aanstelling nieuwe coach

Anderlecht zet Schreuder onder druk: deadline voor aanstelling nieuwe coach

07:00
Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

07:40
1
Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

22:00
5
Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

17:40
1
Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

21:00
🎥 "Ah, heeft hij zich verontschuldigd?" - Alexis Saelemaekers betrokken bij ruzie met Cesc Fabregas

🎥 "Ah, heeft hij zich verontschuldigd?" - Alexis Saelemaekers betrokken bij ruzie met Cesc Fabregas

22:30
Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

22:23
4
Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur Opinie

Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur

21:40
1
SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

22:15
1
Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn Analyse

Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn

20:40
3
Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

21:06
2
KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

20:37
Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

20:00
4
Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

20:20
Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

19:06
15
Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

19:40
4
Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

19:30
Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

19:00
1
'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

18:20
Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

17:00
Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

18:40
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

15:30
70
JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

16:30
1
DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

18:00
Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

16:45
1
Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

17:20
Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

14:40
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 21/02 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje PhP PhP over Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn Mr bacardi Mr bacardi over Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans" Andreas2962 Andreas2962 over Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans Demogorgon Demogorgon over Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent" Demogorgon Demogorgon over Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur" Vital Verheyen Vital Verheyen over Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hoe Dante Vanzeir het verkorf bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven Vital Verheyen Vital Verheyen over Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel" BFL BFL over Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved