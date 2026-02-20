Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"

Hans Vanaken is door de UEFA uitgeroepen tot Man van de Match na zijn sterke prestatie voor Club Brugge KV. Op de webstek van de Europese voetbalbond wordt toegelicht waarom de middenvelder die erkenning kreeg.

“Hij was invloedrijk op de dynamiek van zijn ploeg, intelligent in het lezen van het spel en beslissend in het verleggen van het spel in de aanval", klinkt het vol lof bij UEFA. "Zowel offensief als defensief nam Vanaken zijn team op sleeptouw en bepaalde hij het tempo van de wedstrijd."

Nochtans begon de partij moeizaam voor blauw-zwart. “Het was een intense start en ook een slechte. We slikken dat doelpunt via een penalty en hebben pech dat we er zelf geen krijgen. Net voor rust wordt het dan 0-2 en dan weet je dat het een heel moeilijke wedstrijd kan worden", gaf Vanaken toe.

Hans Vanaken was de Man of the Match tegen Atlético

In de kleedkamer lag de nadruk op organisatie. De vele positiewissels van de tegenstander zorgden voor problemen, maar na rust bracht Club meer controle in het middenveld. “We begonnen meer te roteren en te bewegen. Daardoor kwam er meer ruimte en speelden we beter voetbal.”

Vanaken nam zelf ook meer initiatief. “Ik ben meer naar de bal beginnen zoeken. Dat gaf bijvoorbeeld Raphael Onyedika meer offensieve ruimte.” Die aanpassingen zorgden ervoor dat Club zich herpakte en opnieuw geloof kreeg in een goed resultaat.



Met het oog op de terugwedstrijd blijft de aanvoerder ambitieus. “Als we dit gevoel kunnen vasthouden, hebben we niets te verliezen. Eerst is er OH Leuven op zaterdag. Als we dezelfde ingesteldheid tonen, is alles mogelijk.”