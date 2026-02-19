🎥 "Ah, heeft hij zich verontschuldigd?" - Alexis Saelemaekers betrokken bij ruzie met Cesc Fabregas

Gisteravond speelden Milan en Como gelijk (1-1). De wedstrijd werd opgeschrikt door het gebaar van Cesc Fabregas richting Alexis Saelemaekers.

Als speler was Cesc Fabregas eerder gewoon om fouten te ondergaan dan om ze te maken. Maar gisteren kwam zijn verleden als middenvelder een tiende van een seconde terug naar boven. Toen Alexis Saelemaekers zich klaarmaakte om defensief terug te keren nadat hij de bal langs de zijlijn had verloren, greep de Spaanse trainer hem kort bij de mouw om te verhinderen dat hij zich herpositioneerde.

🤡 | Cesc Fabregas (Como coach) pulls Saelemaekers' shirt.



The Final Outcome: Not even a booking for Fabregas, but a red card for Max Allegri. 🤯



How can we compete in a league this badly officiated?



#️⃣ | #MilanComo 1-1pic.twitter.com/4x5qx0P2Uk — Milan Xtra (@MilanXtra) February 18, 2026

De Rode Duivel draaide zich onmiddellijk vol onbegrip om, het incident ontaardde in een algemeen opstootje. Cesc Fabregas begreep meteen dat hij over de schreef was gegaan en bekende schuld op de persconferentie na de wedstrijd.

"Ik vraag om vergiffenis omdat ik iets heb gedaan waar ik niet trots op ben, ik heb iets onsportiefs gedaan. We hadden de bal veroverd, maar ik raakte Saelemaekers een beetje aan onder invloed van emotie. Ik hoop zoiets nooit meer te doen", verontschuldigde hij zich.

Geen gele kaart voor Fabregas

In het Milan-kamp lachte Massimiliano Allegri wat wrang nadat hij was uitgesloten: "Ah, hij heeft zich verontschuldigd? Ik begrijp het, dus als er volgende keer iemand langs de lijn rent, zal ik een sliding maken en ook gaan. Ik ging Saelemaekers verdedigen, de speler reageerde en op dat moment kwam een speler van Como naar mij toe, ik weet niet wie het was, maar er gebeurde niets".





De zaak werd uiteindelijk toch op een wat kalmere manier opgelost: "Wanneer je op het veld staat, moet je respectvol zijn tegenover de scheidsrechter en tegenover de teams. Er was een uitwisseling tussen de trainers. Hij is een heel jonge trainer. Ik wens hem veel overwinningen in zijn carrière, want hij heeft alle kwaliteiten om dat te bereiken".