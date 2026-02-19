Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'
Foto: © photonews

Simon Mignolet was ook tegen Atlético Madrid alweer van grote waarde voor Club Brugge. En zo wordt het steeds meer doodzonde dat er een einde lijkt te komen aan het huwelijk tussen hem en blauw-zwart aan het einde van dit seizoen.

Simon Mignolet zelf was blij met zijn wedstrijd tegen Atlético Madrid. "We hebben weerbaarheid en mentale sterkte getoond tegen een heel sterke tegenstander", aldus de goalie van Club Brugge bij VTM2. "We hebben nu een mooie wedstrijd in Madrid om te gaan spelen."

Club Brugge zoekt vervanger voor Simon Mignolet

Een paar weken geleden werd al eens geopperd om Matz Sels in huis te halen en de doelman van Nottingham Forest zou een valabel alternatief voor Simon Mignolet kunnen worden, maar er zijn nog andere mogelijkheden.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Club Brugge nu denken aan Koen Casteels. Die voetbalt momenteel bij het Saoedische Al-Qadsiah. En dus lijkt de vervanging voor Simon Mignolet alvast volop worden gezocht door het Brugse bestuur.

Nog geen gesprekken tussen Mignolet en Club Brugge

Dat praatte volgens Het Nieuwsblad zelfs nog niet met Simon Mignolet. De status quo regeert in het dossier van de bijna 38-jarige doelman van blauw-zwart. Dreigt op die manier een afscheid in mineur voor het clubicoon?

Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans
Wat heeft Bart Verhaeghe te zeggen over de mogelijke gesprekken met Simon Mignolet over een contractverlenging? "Mignolet deed goede reddingen tegen Atlético. Je mag alle vragen stellen wat mij betreft, maar ik moet niet antwoorden. We zullen dat samen wel bepalen", klonk het bij VTM2. Mignolet zelf heeft nog geen concrete aanbiedingen, maar dat kan ook snel gebeuren.

Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético

Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur

Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn

Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..."

Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng

Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

Thibaut Courtois verrast met investering

Club Brugge zet twee keer een scheve situatie recht en houdt zijn kansen gaaf tegen Atlético Madrid

Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

