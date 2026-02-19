Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

Simon Mignolet was ook tegen Atlético Madrid alweer van grote waarde voor Club Brugge. En zo wordt het steeds meer doodzonde dat er een einde lijkt te komen aan het huwelijk tussen hem en blauw-zwart aan het einde van dit seizoen.

Simon Mignolet zelf was blij met zijn wedstrijd tegen Atlético Madrid. "We hebben weerbaarheid en mentale sterkte getoond tegen een heel sterke tegenstander", aldus de goalie van Club Brugge bij VTM2. "We hebben nu een mooie wedstrijd in Madrid om te gaan spelen."

Club Brugge zoekt vervanger voor Simon Mignolet

Een paar weken geleden werd al eens geopperd om Matz Sels in huis te halen en de doelman van Nottingham Forest zou een valabel alternatief voor Simon Mignolet kunnen worden, maar er zijn nog andere mogelijkheden.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Club Brugge nu denken aan Koen Casteels. Die voetbalt momenteel bij het Saoedische Al-Qadsiah. En dus lijkt de vervanging voor Simon Mignolet alvast volop worden gezocht door het Brugse bestuur.

Nog geen gesprekken tussen Mignolet en Club Brugge

Dat praatte volgens Het Nieuwsblad zelfs nog niet met Simon Mignolet. De status quo regeert in het dossier van de bijna 38-jarige doelman van blauw-zwart. Dreigt op die manier een afscheid in mineur voor het clubicoon?

Wat heeft Bart Verhaeghe te zeggen over de mogelijke gesprekken met Simon Mignolet over een contractverlenging? "Mignolet deed goede reddingen tegen Atlético. Je mag alle vragen stellen wat mij betreft, maar ik moet niet antwoorden. We zullen dat samen wel bepalen", klonk het bij VTM2. Mignolet zelf heeft nog geen concrete aanbiedingen, maar dat kan ook snel gebeuren.