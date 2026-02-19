Analyse Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn

Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2886

De jaarrekening van Antwerp lijkt op het eerste zicht wel positief, maar brengt ook grote uitdagingen met zich mee. Als we naar volgend seizoen kijken, wordt er van Marc Overmars een mirakel verwacht om een competitieve ploeg te bouwen.

Wat de jaarrekening ons wel leerde is dat Antwerp moet blijven verkopen om financieel gezond te blijven. Maar wie in de huidige kern is verkoopbaar? Het is niet de bedoeling om Thibo Somers of Daam Foulon te verkopen, want dan blijft er straks weinig ervaring over.

Gyrano Kerk zijn contract loopt af, net als dat van Vincent Janssen. Beide bepalende spelers hebben wel oren naar een verlengd verblijf, maar of ze zoveel gaan willen inleveren... Janssen is nog steeds één van de bestbetaalde spelers in de Jupiler Pro League en zo'n contract kan The Great Old zich niet meer veroorloven.

Xander Dierckx nu al verkopen?

Zij zullen in ieder geval geen geld opleveren. Dan wordt er dus al naar Xander Dierckx, Andreas Verstraeten en Kiki Kouyaté (voor wie Antwerp nog een cluboptie heeft voor een verlenging van één seizoen) gekeken om geld op te brengen. Maar de 16-jarige Dierckx heeft wel groot potentieel, maar zal nu nog niet het optimale rendement opbrengen.

Overmars lijkt dus te moeten verkopen boven de prijs en te kopen onder de prijs. Het zal uitkijken worden naar transfervrije spelers en onbekende jongens met groeipotentieel. Zo heeft Antwerp er echter al een hoop binnengehaald in de hoop dat één van de jonge Afrikanen straks doorbreekt.

Maar al die jongens zullen dus wel ervaring rond hen nodig hebben, want Antwerp heeft geen geld om een nieuwe Vincent Janssen te overtuigen. Overmars zal dus zijn best moeten doen om 'de oude' te houden. Die inspanning lijkt cruciaal te zijn. Met één voorwaarde: hij zal moeten inleveren.

Vincent Janssen lijkt cruciaal te blijven, maar wil hij inleveren?

Daarnaast volgt er nog een extra probleem: zoals het er nu naar uitziet speelt Antwerp straks geen Champions' Play-offs en mist het mogelijk dus Europees voetbal. Dat zou heel wat spelers tegenhouden om de keuze voor The Great Old te maken.

Marc Overmars zal heel zijn trukendoos moeten opentrekken om voor volgend seizoen een elftal op de been te brengen dat beter doet dan dit seizoen. Zonder een deftig transferbudget en met spelers die hij moet verkopen of vervangen. 't Blijft toch even slikken als je vergelijkt met een paar seizoenen geleden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp

Meer nieuws

Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

22:23
SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

22:15
Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

22:00
Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur Opinie

Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur

21:40
Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

19:06
9
Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

21:06
KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

20:37
Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

21:00
Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

20:00
2
Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

20:20
Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

19:40
1
Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

19:30
Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

19:00
'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

18:20
Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

13:40
14
Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

18:40
JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

16:30
1
Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

17:40
1
DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

18:00
Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

16:45
1
Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

17:20
Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

17:00
Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

16:15
Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

16:00
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

15:30
67
Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

15:00
1
Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

14:40
2
Thibaut Courtois verrast met investering

Thibaut Courtois verrast met investering

14:00
Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

14:20
1
Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

12:00
4
Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético Reactie

Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético

13:20
Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

13:00
12
Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

12:30
De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

12:40
Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

11:40
4
"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

12:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 20/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 21/02 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng Swakke25 Swakke25 over Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken" RememberLierse RememberLierse over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing? deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Dinamo Zagreb - KRC Genk: 0-0 RememberLierse RememberLierse over Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel" filip.dhose filip.dhose over Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg filip.dhose filip.dhose over Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved