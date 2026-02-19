Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn

De jaarrekening van Antwerp lijkt op het eerste zicht wel positief, maar brengt ook grote uitdagingen met zich mee. Als we naar volgend seizoen kijken, wordt er van Marc Overmars een mirakel verwacht om een competitieve ploeg te bouwen.

Wat de jaarrekening ons wel leerde is dat Antwerp moet blijven verkopen om financieel gezond te blijven. Maar wie in de huidige kern is verkoopbaar? Het is niet de bedoeling om Thibo Somers of Daam Foulon te verkopen, want dan blijft er straks weinig ervaring over.

Gyrano Kerk zijn contract loopt af, net als dat van Vincent Janssen. Beide bepalende spelers hebben wel oren naar een verlengd verblijf, maar of ze zoveel gaan willen inleveren... Janssen is nog steeds één van de bestbetaalde spelers in de Jupiler Pro League en zo'n contract kan The Great Old zich niet meer veroorloven.

Xander Dierckx nu al verkopen?

Zij zullen in ieder geval geen geld opleveren. Dan wordt er dus al naar Xander Dierckx, Andreas Verstraeten en Kiki Kouyaté (voor wie Antwerp nog een cluboptie heeft voor een verlenging van één seizoen) gekeken om geld op te brengen. Maar de 16-jarige Dierckx heeft wel groot potentieel, maar zal nu nog niet het optimale rendement opbrengen.

Overmars lijkt dus te moeten verkopen boven de prijs en te kopen onder de prijs. Het zal uitkijken worden naar transfervrije spelers en onbekende jongens met groeipotentieel. Zo heeft Antwerp er echter al een hoop binnengehaald in de hoop dat één van de jonge Afrikanen straks doorbreekt.

Maar al die jongens zullen dus wel ervaring rond hen nodig hebben, want Antwerp heeft geen geld om een nieuwe Vincent Janssen te overtuigen. Overmars zal dus zijn best moeten doen om 'de oude' te houden. Die inspanning lijkt cruciaal te zijn. Met één voorwaarde: hij zal moeten inleveren.





Vincent Janssen lijkt cruciaal te blijven, maar wil hij inleveren?

Daarnaast volgt er nog een extra probleem: zoals het er nu naar uitziet speelt Antwerp straks geen Champions' Play-offs en mist het mogelijk dus Europees voetbal. Dat zou heel wat spelers tegenhouden om de keuze voor The Great Old te maken.

Marc Overmars zal heel zijn trukendoos moeten opentrekken om voor volgend seizoen een elftal op de been te brengen dat beter doet dan dit seizoen. Zonder een deftig transferbudget en met spelers die hij moet verkopen of vervangen. 't Blijft toch even slikken als je vergelijkt met een paar seizoenen geleden.