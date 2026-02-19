Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

Na een hersenschudding tegen OH Leuven begin februari kan Wilfried Kanga mogelijk vrijdagavond tegen Cercle Brugge weer in actie komen. De Ivoriaanse aanvaller heeft de training met de groep alvast hervat.

Vorige week won KAA Gent op het veld van Sporting Charleroi dankzij een dubbele treffer van Max Dean. De Engelse spits verving de geblesseerde Wilfried Kanga, die nog buiten strijd was en nog niet fit genoeg was om te spelen.

Raakt Wilfried Kanga fit genoeg voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge?

Na een hersenschudding die hij de week voordien opliep tegen Leuven, kreeg de Ivoriaanse aanvaller rust. Mogelijk zou hij vrijdagavond, op speeldag 26 tegen Cercle Brugge, mogelijk opnieuw inzetbaar zijn. "Het is opnieuw op de limiet. Het zal kijken zijn hoe hij vrijdag reageert op de groepstraining", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie vooraf.

De Ivoriaan hervatte donderdag namelijk de groepstraining na enkele dagen rust. Als er geen nieuwe complicaties opduiken, zou de ex-spits van Standard minstens op het wedstrijdblad kunnen staan tegen De Vereniging.

KAA Gent mét Wilfried Kanga, maar zonder Hyllarion Goore

Dat geldt niet voor Hyllarion Goore. Hij scoorde nog in diezelfde wedstrijd tegen Leuven, maar maakte vorig weekend ook al niet de verplaatsing naar de Noorderkempen. Voor hem ziet het er minder goed uit tot dusver.



Door een spierscheur zal de 20-jarige Ivoriaan nog enkele weken buiten strijd zijn en mogelijk pas helemaal op het einde van de reguliere competitie terugkeren. Mathias Delorge is eveneens nog geblesseerd, terwijl Siebe Van der Heyden terugkeert uit schorsing.