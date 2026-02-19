Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"

Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"
Foto: © photonews
Als er één ploeg is in ons land waar het financieel boekje donkerrood kleurt, dan is het wel Lommel. De Limburgers hebben gelukkig genoeg wel een financieel zeer daadkrachtige City Group achter zich, maar rendabel is het team niet.

Voor Lommel lijkt promotie naar de Jupiler Pro League ook dit seizoen geen evidentie te worden. Als ze dat willen verwezenlijken, zal het meer dan waarschijnlijk via de play-offs moeten. En stilaan lijkt het wel een noodzaak.

De cijfers van Lommel zijn slecht

De cijfers zijn namelijk bloedrood bij de Limburgers. De laatste jaarrekening maakte een verlies van meer dan twintig miljoen euro duidelijk. En er lijkt ook niet meteen beterschap te zijn op langere basis, al zijn er al verschillende kapitaalsinjecties geweest.

"Er is een duidelijke langetermijnvisie met investeringen in spelers en infrastructuur. We zijn die visie nu volop aan het bijsturen. De kapitaalverhogingen zijn gelinkt aan onze noden", aldus Nick Rondelez in Het Nieuwsblad.

Nick Rondelez beseft dat het tijd zal kosten voor Lommel

En de financiële baas van Lommel gaat verder: "Het is puur toeval dat die bedragen overeenstemmen met de bedragen om in orde te zijn met de Financial Fair Play." En toch beseft ook Rondelez dat het beter zal gaan moeten.


"Het is slecht, meer dan slecht zelfs. Ik ben er als eindverantwoordelijke niet trots op. In de eerste jaren waren we puur een opleidingsclub voor jong talent, met hoge en lange contracten. Inmiddels is die strategie gewijzigd om meer in lijn te zijn met de rest van 1B. Ik ben blij dat we die andere weg zijn ingeslagen, maar het zal tijd kosten."

Lommel SK

